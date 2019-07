Počet prvých žiadostí v USA o podporu nečakane klesol na 3-mesačné minimum

dnes 16:01 -

Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol v minulom týždni na 3-mesačné minimum. To naznačuje, že americký trh práce je aj naďalej v dobrej kondícii, čo by mohlo znamenať podporu pre ekonomiku, ktorej rast sa postupne spomaľuje.

Americké ministerstvo práce vo štvrtok oznámilo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 6. júla o 13.000 na sezónne upravených 209.000. To je najnižšia úroveň od apríla. Ministerstvo zároveň revidovalo údaje za predchádzajúci týždeň smerom nahor, a to o 1000 na 222.000 žiadostí.

Údaje sú pre ekonómov prekvapením. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters totiž očakávali ďalší rast počtu žiadostí, konkrétne na 223.000.

Klesol aj 4-týždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Ako uviedlo ministerstvo práce, 4-týždňový priemer dosiahol v minulom týždni 219.250 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 3250 žiadostí.