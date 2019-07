Keď si meny konkurujú: Prečo by mal byť víťaz iba jeden?

Zdroj: AIER

Foto: getty images

dnes 0:40 -

Kryptomeny by mohli zmeniť doterajší finančný systém, vlády by už tlačenie peňazí nemali pod kontrolou. Väčšina býkov z toho odvetvia očakáva budúcnosť, v ktorej si meny konkurujú a technológie sa odlišujú, aby dokázali vyhovieť rôznym potrebám a transakciám. Ale menšia skupina, známa ako bitcoinoví maximalisti, trvá na tom, že aj po oslobodený sa od štátnej kontroly, je nevyhnutný monopol. Vzhľadom na svoju výhodu prvého, a radikálne decentralizovanú architektúru, nemajú pochybnosti o tom, že tento monopol by mal patriť Bitcoinu.

Bitcoin sa môže ukázať ako lepšia verzia tokenov bežiacich na technológii blockchain, než jej najbližší konkurenti. Maximalisti tvrdia, že ich vízia budúcnosti je nevyhnutná pre väčšinu ekonómov či iných informovaných pozorovateľov. Argumentujú dôležitosťou sieťových efektov pre meny.

Údaje z minulých trhov nedokážu predpovedať budúcnosť, ale môžu ponúknuť nový pohľad na často divokú a spornú diskusiu. Porovnanie Bitcoinu a jeho štyroch najbližších konkurentov neprinieslo žiadny dôkaz o tom, že proces monopolizácie Bitcoinu, vyhlásený za nevyhnutný zo strany maximalistov, už začal. Bitcoin prekonáva iné kryptomeny z hľadiska ceny a volatility. Údaje však naznačujú, že je tu niekoľkých menších, ale robustných konkurentov.

Existujú tisíce tokenov založených na blockchaine, vrátane mnohých, ktoré sa už v dôsledku nevyhnutného prasknutia bubliny v roku 2018 stali zanedbateľnými. Štyri najvýraznejšie kryptomeny za Bitcoinom sú Ethereum, Ripple, Litecoin a Bitcoin Cash. Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by niektorá z nich čoskoro zanikla. V čase písania tohto článku mali tieto štyri hlavné altcoiny trhovú kapitalizáciu vo výške približne 63 miliárd USD, čo je len zlomok z 223 miliárd dolárov Bitcoinu, ale stále je to významná prítomnosť na trhu.

Nižšie uvedený graf sleduje relatívnu cenovú výkonnosť piatich kryptoaktív od dňa, kedy posledná zo skupiny, Bitcoin Cash vznikla forkom z Bitcoinu. Odvtedy dokázali ponúknuť relatívne pekné výnosy.





Za divokými každodennými výkyvmi vo všetkých piatich kryptomenách treba vidieť niekoľko dôležitých bodov. Po prvé, Bitcoin výrazne prekonal svojich najbližších konkurentov za posledné dva roky, hoci ešte pred mesiacom by marža bola oveľa nižšia. Po druhé, celkový model vzostupov a pádov cien každej kryptomeny je v podstate prepojený s ostatnými. Je zrejmé, že trh vníma najvýznamnejšie kryptomeny ako triedu aktív, pričom ich hodnotu ovplyvňujú spoločné faktory.

Ich extrémna volatilita spôsobuje takmer nemožné použitie meny v praxi a vyššie uvedený graf nevykresľuje pekný obraz. Priemerné denné pohyby ceny Bitcoinu sú niekoľkonásobne vyššie ako pohyby fiatových mien, ako sú libra, euro a jen. Nižšie uvedený graf ukazuje, nakoľko je Bitcoin menej volatilný než jeho najbližší konkurenti.





V prvej polovici roku 2019 mali Litecoin a Bitcoin Cash priemerné denné pohyby cien 4 percenta (buď hore alebo dole), približne dvojnásobné oproti Bitcoinu, pričom Ripple a Ethereum boli niekde v strede medzi nimi. Volatilita je ďalším argumentom, podľa ktorého je Bitcoin jasným víťazom medzi piatimi kryptomenami. Ale opäť sú to aktíva, ktoré sa navzájom sledujú vo výkone. Od roku 2016 sa táto miera volatility pohybovala každý rok rovnakým smerom pre všetkých päť kryptomien. Opäť to vyzerá ako trieda aktív s lepšími a horšími účinkujúcimi, bez potreby nevyhnutného prechodu smerom k monopolizácii.

Na základe nedávnej výkonnosti možno rozumne konštatovať, že medzi kryptomenami je Bitcoin najvýkonnejším aktívom s najlepšou šancou na široké využitie. Rozumnejší pozorovatelia však vedia, že na trhoch často minulá výkonnosť nepredpovedá budúcnosť. Myšlienka nevyhnutnej monopolizácie sa nezhoduje s logikou trhov. Potrebujeme trhy a konkurenciu práve preto, že ako ľudské bytosti nemáme k dispozícii informácie ani kapacity potrebné na to, aby sme vedeli robiť deterministické vyhlásenia o budúcnosti. Budúcnosť peňazí pravdepodobne nebude vyzerať ako niektorá z možností, ktoré si v súčasnosti predstavujeme.