Prvá žena na čele ECB: Päť vecí, ktoré ste o Christine Lagardovej nevedeli

Európski lídri a ministri financií opísali Lagardovú ako správnu osobu, ktorá má viesť Európsku centrálnu banku. Jej široký zoznam kontaktov a jej komunikačné schopnosti sú vnímané ako silné stránky. Niektorí kritici spochybnili jej schopnosť prijímať rozhodnutia o menovej politike, vzhľadom na jej právnickú minulosť. Ľudia, ktorí poznajú jej prácu v MMF však tvrdia, že dokáže načúvať a pravdepodobne sa bude spoliehať na odborné znalosti technokratov v centrálnej banke.

Christine Lagardová sa má stať prvou prezidentkou Európskej centrálnej banky koncom tohto roka. Vymenovanie bývalej francúzskej ministerkine financií je zatiaľ posledným krokom v jej celkom bohatej kariére.



1. Z právničky financmajsterka

Lagardová sa narodila v Paríži, väčšinu štúdií absolvovala vo Francúzsku. Vyštudovala právnickú fakultu na Paris Nanterre University, následne nastúpila do nadnárodnej advokátskej kancelárie Baker McKenzie. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializovala na pracovné právo a antitrustové právo, ako aj na fúzie a akvizície. V roku 2005 opustila Baker McKenzie, aby skočila rovno do sveta politiky, ako ministerka zahraničného obchodu. Počas dvoch rokov bola vymenovaná za ministra financií a hospodárstva Francúzska, stala sa prvou šéfkou financií krajín G7.

2. Prvá šéfka MMF

Jej vzostupná kariérna trajektória sa nezastavila. V roku 2011 bola vymenovaná do funkcie výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu a stala sa prvou ženou, ktorá zastávala túto pozíciu. Odvtedy vedie inštitúciu so sídlom vo Washingtone. Lagardová dohliadala na záchranné programy pre Grécko, Portugalsko a Írsko počas krízy štátneho dlhu, ktorá vyvrcholila v rokoch 2001 a 2012. Tieto tri krajiny sú členmi eurozóny, čo znamená, že pozná ekonomiky, ktorým bude čoskoro slúžiť ako šéf centrálnej banky.





3. Prvá prezidentka ECB

Začiatkom tohto mesiaca ju zástupcovia 28 európskych krajín vybrali za budúceho prezidenta ECB, kde jej hlavnou úlohou bude kontrolovať infláciu a presadzovať rozhodnutia menovej politiky. Na svoj nový post má nastúpiť 1. novembra. „Christine Lagardovú poznám ako šéfku MMF. Poznám ju ako tvrdú dámu, ako niekoho, kto vie, čo chce, kto je veľmi jasný, pokiaľ ide o smerovanie,“povedal Mark Rutte, holandský premiér pre CNBC. „Keď prídete k nej, aby ste dostali pôžičku, bude veľmi náročná na podmienky, takže by som nechcel byť európskou krajinou, ktorá potrebuje ísť do ECB a žiadať o láskavosť.“

4. Aféra Tapie

Ako ministerka financií Francúzska, Lagardová údajne zaintervenovala, aby sa ukončil 14-ročný súdny spor s podnikateľom Bernardom Tapiem, priateľom francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. To ona nariadila odklon k arbitráži odsúhlasila a súčasne potvrdila výber rozhodcov. Rozhodcovský súd odsúdil štát k pokute 403 miliónov eur, čo bolo asi trikrát viac než čo určili súdy v predchádzajúcich rozhodnutiach. Jej odporcovia hovoria, že Lagardová zasahovala do systému súdnictva. Naopak podporovatelia tvrdia, že vláda by musela čeliť väčším výdavkom, ak by sa proces naťahoval. Za následné rozhodnutie Lagardovej neodvolať sa voči sume, ktorú požadoval Tapie, ju súd uznal vinnou z nedbanlivosti. Lagardovej hrozilo, že pôjde na rok do väzenia a pokuta vo výške 13 000 eur. Nakoniec však žiaden trest nedostala.





5. Synchronizované plávanie

Lagardová bola členkou francúzskeho národného tímu v synchronizovanom plávaní. Podarilo sa jej získať bronzovú medailu na úrovni národných majstrovstiev.