Prvá verejne obchodovaná vesmírna cestovka

včera 20:00 -

Absolútna správa:

Spoločnosť Virgin Galactic vlastnená Richardom Bransonom, ktorá ako prvá uskutočnila komerčný let do vesmíru má byť obchodovateľná na americkej burze do konca tohto roka. Realizuje to odkúpením väčšinového podielu 51% v investičnej spoločnosti Social Capital Hedosophia za 1,5 mld. USD. Spolu s týmto obchodom má táto nová entita získať 800 mil. USD, pričom už si viac než 600 ľudí rezervovalo kúpu podielu v tejto spoločnosti zložením vkladu.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Advanced Micro Devices, ktorej akcie vzrástli počas dnešného dňa o 3,46 %. Dôvodom tohto rastu boli pozitívne ohlasy na ich najnovšiu radu Ryzen procesorov a Radeon grafických kariet, ktoré distribuuje celosvetovo. Tento nárast vracia hodnotu akcií na ich historické maximá v okolí 34 USD za akciu. Spoločnosť AMD vyrába polovodičové produkty ako sú mikroprocesory, chipsety, grafické karty a podobné produkty, ktoré ponúka celosvetovo.

Makro analýza dňa:

Predstavitelia Japonska a Južnej Kórei sa majú v piatok stretnúť, aby prediskutovali spor, ktorý brzdí distribúciu kľúčových súčiastok do polovodičov. Japonsko sa však stavia k tomuto sporu negatívne a nehodlá robiť ústupky. Nominálne peňažné príjmy v Japonsku poklesli medziročne v máji o 0,2%, čo znamená už 5 po sebe nasledujúci záporný vývoj. Takýto stav v Japonsku nenastal od 2014. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,14 %, Hang Seng Index – 0,76 %, CSI 300 – 0,25 %.

Ekonomika Veľkej Británie by mala podľa predpovede v druhom kvartáli poklesnúť o 0,1%. Ak by tak nastalo, išlo by o prvý medzikvartálny pokles od roku 2012. Labouristická strana v Británii požiadala vládu aby predložila akýkoľvek návrh Brexitu na referendum, pričom tvrdí, že bude podporovať zotrvanie v EU radšej, než by súhlasila s návrhom konzervatívnej strany alebo Brexitom bez dohody. Taliansko zaznamenalo za máj medziročne prepad maloobchodných tržieb o 1,8%, pričom sa očakával nárast o 3,8%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,40 %, CAC 40 – 0,31 %, DAX – 0,85 %.

Jedna z najväčších poradenských spoločností ohľadom finančných služieb Piper Jaffray ohlásila kúpu spoločnosti Sandler O’Neil za takmer pol mld. USD. Túto spoločnosť plánuje zlúčiť so svojim odvetvím poradenských služieb v oblasti fúzií – táto nová spoločnosť sa bude volať Piper Sandler. Trumpova snaha o uvádzanie cien pri liekoch v reklamách zlyhala, potom čo sudca dospel k záveru, že vláda nemá takúto právomoc. Počet voľných pracovných miest v Amerike poklesol za máj na 7,3 mil., čo je však stále stabilný počet. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA - 0,08 %, S&P 500 + 0,10 %, NASDAQ + 0,54 %.