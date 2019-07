Francúzsko zavedie ekologickú daň na letenky

dnes 15:16 -

Francúzska vláda na budúci rok zavedie ekologickú daň na letenky pre lety odchádzajúce z krajiny. Ministerka dopravy Elisabeth Borneová v utorok uviedla, že daň bude vo výške 1,50 až 18 eur. Očakáva sa, že prostredníctvom tejto dane sa vyberie vyše 180 mil. eur, ktoré sa investujú do infraštruktúry pre ekologickú dopravu, vrátane investícií do železníc.

Ministerka konštatovala, že daň sa nebude vzťahovať na vnútroštátne francúzske lety na Korziku a do zámorských území Francúzska ani na letecké prípoje cez francúzske územie. Daň sa nebude vzťahovať ani na lety prichádzajúce do Francúzska. Pre vnútroštátne lety a lety v rámci Európy bude daň v sume 1,50 eura na letenku v prípade leteniek druhej triedy a 9 eur pri letenkách prvej triedy. Na letenky prvej triedy mimo EÚ sa bude vzťahovať ekologická daň do sumy 18 eur.