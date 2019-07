Eurozóna bude kroky novej gréckej vlády pozorne sledovať, uviedol Kamenický

dnes 15:46 -

Hospodársku situáciu v Grécku budú po aktuálnych parlamentných voľbách v Bruseli pozorne sledovať. Avizuje to aj slovenský minister financií Ladislav Kamenický, ktorý sa so svojimi kolegami z eurozóny bude aktuálnym vývojom v Grécku zaoberať na pondelňajšom rokovaní Euroskupiny. Víťazom gréckych parlamentných volieb sa totiž stali konzervatívci z Novej demokracie, ktorí avizovali okrem iného aj znižovanie daní. Niektoré opatrenia by pritom mohli ohroziť grécky reformný proces.

„Jedna vec je rétorika pred voľbami a druhá vec je, čo bude reálne táto vláda robiť. My budeme ďalej pozorne sledovať, čo sa v Grécku bude diať a myslím si, že táto otázka sa znovu otvorí v septembri. Takže budeme sa tým samozrejme zaoberať,“ povedal Kamenický pred pondelňajším rokovaním ministrov financií eurozóny. Ako dodal, už pred voľbami boli v krajine prijaté opatrenia s dopadom takmer 1 % hrubého domáceho produktu, čo bolo vnímané negatívne, aj vzhľadom na prísne nastavené kritériá, ktoré musí Grécko v rozpočte dodržiavať.

Novým premiérom Grécka sa stane Kyriákos Mitsotákis. Jeho strana Nová demokracia získala v nedeľných voľbách 39,8 percenta hlasov, čo predstavuje 158 kresiel v 300-člennom parlamente a zabezpečil si tak pohodlnú väčšinu. Strana Syriza doterajšieho ľavicového premiéra Aléxisa Tsíprasa presvedčila 31,5 percenta voličov. Ultrapravicový Zlatý úsvit sa nedostal do parlamentu.

Ako upozorňuje agentúra AP, Mitsotákis sa bude musieť veľmi rýchlo vysporiadať s mnohými problémami, ktoré trápia hospodárstvo. Európski ministri financií si na pondelok naplánovali stretnutie v Bruseli, kde prediskutujú grécku situáciu.