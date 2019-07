Chorváti chcú prijať euro, Slovensko ich podľa Kamenického podporí

dnes 15:16 -

V Chorvátsku sa možno už o niekoľko rokov bude platiť namiesto kún eurami. Krajina totiž oficiálne požiadala o vstup do eurozóny. Aj táto žiadosť je témou pondelňajšieho rokovania ministrov financií krajín eurozóny. Šéf slovenského rezortu financií Ladislav Kamenický hovorí, že pred Chorvátmi stojí ešte veľa úloh, zo strany Slovenska však môžu očakávať podporu.

„Ja sa osobne teším, že Chorvátsko tiež ide do procesu stať sa členom eurozóny. Myslím si, že je to dobrá správa,“ uviedol pred pondelňajším rokovaním Euroskupiny Kamenický. Ako dodal, Chorváti sú na veľmi dobrej ceste, čo sa týka ekonomickej výkonnosti, popracovať však budú musieť na verejnom dlhu, ktorý stále prevyšuje 60 % hrubého domáceho produktu. „Ale to je všetko súčasťou procesu, a my ako Slovenská republika budeme Chorvátsko určite podporovať pri vstupe do eurozóny,“ dodal.

Chorvátsko požiadalo o vstup do eurozóny minulý týždeň vo štvrtok, keď ministerstvo financií a chorvátska centrálna banka odoslali Európskej komisii a Európskej centrálnej banke oficiálnu žiadosť o vstup chorvátskej kuny do európskeho systému výmenných kurzov ERM II. Miestni politici pritom očakávajú, že Chorvátsko by do tejto dvojročnej „čakárne“ na euro mohlo vstúpiť do leta budúceho roka.

Zoznam krajín, ktoré by však mohli v nasledujúcom období vstúpiť do eurozóny, však môže byť širší. Bulharsko je podľa Kamenického v celom procese ešte ďalej. V tomto prípade už Slovensko aj aktívne pomáha, keď do Sofie vyslalo špecialistu, ktorý má miestnym úradom pomáhať pri zapájaní sa do systému ERM II. Záujem o vstup sa ozýva aj z Rumunska, ktoré je však zatiaľ podľa Kamenického otvorenou témou. „Samozrejme, my budeme pozorne pozorovať, čo sa v Rumunsku deje, jeho ekonomickú výkonnosť. A ak budú spĺňať podmienky, tak ich takisto podporíme,“ dodal.