Akciový trh sa prepadne, ceny zlata by do konca roka mohli dosiahnuť 2000 USD

Spotové ceny zlata atakovali 25. júna 2222,85 dolárov, čo je ich najvyššia hodnota za viac ako šesť rokov. Minulý týždeň boli futures na zlato tiež na najvyššej úrovni od augusta 2013 a dosiahli 14 417,70 USD.







Ceny zlata môžu aj naďalej stúpať, uviedol globálny investičný stratég, „do konca roka dosiahnu do výšky 2 000 USD,“ predpovedá David Roche na základe očakávaní o znížení úrokových sadzieb Fedom a zvýšení geopolitických obáv. „V skutočnosti verím, že finančné trhy sú teraz pripravené na pád, ako hromada piesku,“ povedal pre CNBC.







Ceny zlata v pondelok mierne poklesli, čo by mohlo by reakciou na oznámenie Spojených štátov, že sú k dispozícii silnejšie než očakávané čísla zo mzdovej agendy. Táto správa zmiernila očakávania investorov ohľadne zníženia sadzieb Fedom. Napriek tomu Roche predpokladá, že ceny zlata budú naďalej stúpať, čiastočne preto, že napätie v medzinárodnom obchode prispeje k negatívnemu sentimentu investorov na akciových trhoch. „Myslím si, že obchodný konflikt so Spojenými štátmi je oveľa širším globálnym konfliktom, ktorý podkopáva očakávania rastu na akciových trhoch,“ povedal.