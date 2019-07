Lady Gaga: Peniaze pre mňa nič neznamenajú

Zdroj: FT

Foto: SITA/AP

dnes 11:17 -

Lady Gaga sa prvý krát objavila v hudobnom priemysle so svojím debutovým albumom „The Fame“ z roku 2008. Odvtedy má na konte už deväť cien Grammy, päť koncertných turné a vystúpila aj na Super Bowl. Dokázala predať viac ako 11 miliónov albumov, čo je zabezpečilo značné bohatstvo.

Ale boli časy, keď sa kvôli peniazom ocitla na tenkom ľade. „Vlastne som počas The Monster Ball skrachovala,“ povedala pre Financial Times o svojom druhom celosvetovom koncertnom turné, ktoré prebiehalo od roku 2009 do roku 2011. „A bolo to zábavné, pretože som o tom nevedela! Pamätám si, že som si všetkých zavolala a spýtala sa:„ Prečo všetci hovoria, že nemám peniaze? Je to smiešne, mám päť singlov č. 1.“ A oni povedali: „No, máš dlh 3 milióny dolárov.“"





Lady Gaga sa dokázala dostať z červených čísel aj vďaka „úplnej kvalite a popularite“ svojej práce, uviedla pre FT. A dnes sa jej už darí dobre. ​​Od júla roka 2018 zarobila 50 miliónov dolárov, podľa údajov Forbes.