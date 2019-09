6 vecí, ktoré som mal vedieť, keď som mal dvadsať rokov

Zdroj: BI

dnes 0:53 -

Áno, peniaze sú dôležité, niet dôvod tvrdiť opak. Kľúčom k zdravej finančnej budúcnosti je naučiť riadiť sa rozpočtom a investovaním. To sú dva základne piliere budovaní bohatstva. Ak to ale myslíte vážne, len premýšľať o tom nestačí.



Zdravie je najdôležitejšie

Večierky a nezdravé jedlo. Kombinácia, ktorú ako mladí neraz volíme. Keď je ale človek starší (a dúfajme, že aj múdrejší), chce byť schopný utrácať svoje peniaze spôsobom, ktorý si dokáže vychutnať. Okrem toho, dobre pripravené jedlá z miestnych surovín chutia samozrejme oveľa lepšie. Okrem fyzického zdravia je dôležité aj duševné, ak nie ešte dôležitejšie. Čas na meditáciu, čas výhradne pre seba. Všetka starostlivosť o seba pomáha zachovať čistú hlavu, aby človek dokázal prísť na to, ako využívať peniaze čo najlepším spôsobom, a zároveň vyhovieť svojmu životnému štýlu.



Peniaze sú druhoradé

Musíte myslieť na život, ktorý chcete žiť. Musíte byť úprimný v tom, čo je pre vás skutočne dôležité. Nájsť spôsob, ako do neho včleniť peniaze. Napríklad ak si niekto v živote nadovšetko cení slobodu a tvorivosť, asi pôjde umeleckým smerom. Avšak musí nájsť spôsob, ako sa odstať dobrému platu s dostatkom voľna, aby mohol cestovať. K tomu určite bude potrebovať aj núdzový fond, na pokrytie nákladov popri výpadku príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. Nie že by peniaze neboli dôležité (všetci to dobre poznáme), ale sú dôležité len v kontexte, ako budú slúžiť vašim životným cieľom. Bude to vyžadovať množstvo práce nastúpiť na cestu budovania bohatstva spôsobom, ktorý skutočne zlepší kvalitu života.





Finančné vzdelávanie nemusí byť nudné

Keď sa stretnú účtovníci, reč je len o číslach, tabuľkách. Nie je na tom nič zábavné. Vekom sa ale tento pohľad mení. Iste, pohľade na grafy amortizácie nemusia byť relevantné pre niekoho, kto má len niečo po dvadsiatke. Ale určite sa dá nájsť spôsob, ako sa nájsť vzťah k číslam, inými slovami, aj finančné vzdelávanie môže byť zábavné, ak sa dá do správneho kontextu. Napríklad pri vyjednávaní o výške mzdy sa určite hodia peniaze z núdzového fondu pre prípad, že by nastal čierny scenár a teda určitý čas človek skončil na úrade práce. Alebo nájsť spôsob, ako využiť extra peniaze (napríklad v podobe odmien) na cestovanie a návštevu viacerých krajín bez toho, aby vás to zruinovalo. Človek bez finančného vzdelania sa ľahko stane obeťou dlhovej pasce, ak nevie ani toľko, že na dovolenku sa peniaze nepožičiavajú.

Neexistuje žiadna hlúpa otázka

O peniazoch, najmä však o cesta budovania bohatstva, sa v škole naučí. Môže byť ťažké dozvedieť sa potrebné veci, hlavne ak vás od útle veku k tomu rodičia nevedú. Možno ste príliš hrdí na to, aby ste dávali rodičom otázky. Alebo dokonca čítať knihy o peniazoch, keď ste presvedčení, že všetko viete. Karta sa ale časom môže obrátiť. Netreba čakať, kým sa to stane. Prečo sa dostať do dlhov a zostať bez práce, aby ste si uvedomili, že finančné vzdelanie vám môže značne uľahčiť život. Existuje neuveriteľné množstvo zdrojov, kde sa toho dozviete o financiách dostatočne veľa, vrátane odborníkov. Ale je len a len na vás, ako to budete aplikovať vo svojom živote.

Peniaze sa dajú zarobiť aj tým, čo milujete

Zarábanie peňazí tým, čo milujete, nie je o nasledovaní vašich vášní. Je to o zdokonaľovaní vašich zručností a pochopení, že práca nemusí byť vždy monotónne blues. K tom však musíte mať potrebné know-how a schopnosť vidieť, aké zručnosti sú na trhu vyžadované. A ako si vyjednať čo najlepší plat. Mladí ľudia už nechcú robiť ťažkú prácu, najradšej by robili za počítačom. Alebo ak si myslia, že prekypujú kreativitou, vidia svoju budúcnosť v podobe umelca. Ale to možno postačuje na živobytie, nebude to však cesta k budovaniu bohatstva. Ideálnejšie je skombinovať svoju lásku, napríklad k umeniu, s pravidelným príjmom zo zamestnania. A až keď nadíde ten správny čas, pohodlne prejsť do flexibilnejšej kariéry, venovať sa vážnejšie tomu, čo vás baví a stať sa napríklad spisovateľom na plný úväzok. Potom si skutočne vychutnáte to, čo budete môcť robiť.

Odbúrať strach z investovania

Ten nekonečný prúd žargónu, nehovoriac o tom, že nemusíte vedieť ako najlepšie maximalizovať svoje úspory a pochopenie toho, ako najlepšie alokovať svoje peniaze na základe vašich cieľov, celý proces investovania ešte komplikuje. Ako prekonať strach z investovania? Možno stačí, ak sa na túto tému začnete viac rozprávať. Hovoriť o čomkoľvek a o všetkom, na rovinu. Od dlhov až po vytváranie rozpočtu. O tom, prečo je hriech sedieť na peniazoch na bežnom účte. Prečo je riskantnejšie, ak dlhodobé úspory spia na bežnom účte kde nezarábajú vôbec nič. Niekomu stačia raz počuť, iný to potrebuje vidieť. Pohľade na grafy ukazujúce silu zloženého úroku by vás mali presvedčiť. Nech je to akokoľvek desivé, musíte začať premýšľať o vzdelávaní o investovaní, krok za krokom. Nemusíte hneď odhaliť nuansy akciového trhu, na trhu je nespočetné množstvo možností, ktoré dokážu zhodnotiť vaše úspory. Začnite malými čiastkami a zvyšok umiestnite na sporiaci účet, ktorý bude fungovať ako núdzový fond. Časom, ako bude dôvera a príjmy rásť, príde j väčšia chuť investovať viac a viac peňazí.

Pri investovaní je dôležitý cieľ. Načo majú peniaze poslúžiť. A mať plán, kam alokovať úspory. Urobiť si prieskum, aby ste vedeli aké sú poplatky. Odchod do dôchodku sa najčastejšie spomína, ako čas, kedy budete musieť siahnuť aj na vlastné peniaze. Starostlivosť o budúcnosť je dôležitá. Predstavte si, že sa nebudete stresovať tým, koľko vám štát pošle každý mesiac dôchodok. Žiť s vedomím, že si môžete vychutnať svoje zlaté roky. Nestojí to zato?