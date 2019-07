SŠHR hľadá opäť SBS, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na podmienky tendra

dnes 10:31 -

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) hľadá firmu, ktorá jej poskytne bezpečnostné služby. Odhaduje, že za ne zaplatí 3.934.500 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa právnika Nadácie zastavme korupciu (NZK) sú však podmienky súťaže opäť nastavené tak, že sa uchádzač nezaobíde bez dohody s určitým obmedzeným okruhom zvýhodnených spoločností. SŠHR tvrdí, že nová súťaž je efektívne rozdelená tak, aby sa mohli zapojiť do nej viacerí.

Víťaz tendra má zabezpečiť strážnu službu vo viacerých objektoch SŠHR ako napríklad vo Vígľaši, v Kysuckom Novom Meste či Slovenskej Ľupči, ale aj v objektoch obilných síl. V tendri bude využitá užšia súťaž. O víťazovi sa rozhodne na základe najnižšej ceny. Podľa právnika Nadácie zastavme korupciu Miroslava Cáka sú podmienky tendra opäť nastavené tak, že z veľkej časti nebude mať šancu zapojiť sa širší okruh firiem. "Súťaž je naďalej nastavená tak, že sa pri najväčšej časti žiaden uchádzač nezaobíde bez dohody s určitým obmedzeným okruhom zvýhodnených spoločností," konštatuje pre TASR Cák. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pritom už jeden tender SŠHR, keď hľadala bezpečnostnú službu, zrušil. Dôvodom boli podľa nadácie diskriminačne nastavené podmienky. Pri predchádzajúcom tendri nadácia upozornila, že v súťažných podkladoch SŠHR požadovala certifikát C4, pričom tzv. systémovým integrátorom je spoločnosť Bonul. Rovnako SŠHR požadovala v súťažných podmienkach aj ďalšie certifikáty, ktoré má len úzka skupina firiem na Slovensku. V súčasnom tendri podľa Cáka SŠHR len "prehodila podmienky týkajúce sa certifikátov z technickej spôsobilosti do iných povinností uchádzača". "Takže stále je to tak, že víťaz musí prísť a dohodnúť sa so spoločnosťami Bonul, Digisys a Avigilon, alebo ich sprostredkovateľmi," tvrdí Cák s tým, že v konečnom dôsledku tak došlo k 'uzamknutiu zákazníka', teda k situácii, keď bude víťaz tendra vždy závislý od určitého dodávateľa, alebo dodávateľov. "Ak už to inak nejde, tak podľa správnosti by to preškolenie a certifikáciu mala zabezpečiť priamo SŠHR, nie uchádzač sám," myslí si Cák.

SŠHR tvrdí, že v prípade predchádzajúcej vyhlásenej súťaže postupovala podľa pravidiel verejného obstarávania a zákona. "Napriek tomu rešpektujeme rozhodnutie ÚVO o zrušení súťaže, a preto sme pripravili novú súťaž v kontexte s odporúčaniami ÚVO," priblížila pre TASR riaditeľka kancelárie predsedu SŠHR Natália Petríková. Podľa tvrdenia nadácie, že zrušená zákazka obsahovala diskriminačné podmienky súťaže, ktoré mohli zvýhodniť len určitú spoločnosť, podľa Petríkovej nepreukázali ani závery kontroly ÚVO. Tiež tvrdí, že predmetom zrušenej zákazky bolo zabezpečenie výkonu strážnej služby, výkonu technickej služby vrátane modernizácie systémov na ústredí, na závodoch a obilných silách. "Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabezpečenie len výkonu bezpečnostnej (strážnej) služby na ústredí, na závodoch a obilných silách správy rezerv a z toho vyplývajúca predpokladaná hodnota zákazky," zdôvodnila pokles ceny Petríková.

Aktuálny tender je rozdelený na štyri časti, oproti predchádzajúcemu však klesla celková cena na 3,9 milióna eur. V decembri SŠHR vypísala tender za 11,7 milióna eur. Podľa Cáka sa nedá zistiť, či je pokles hodnoty zákazky adekvátny. "Zo zákazky SŠHR vyhodila časť týkajúcu sa technických služieb, čo boli revízie a zásahy do bezpečnostných systémov. Preto sa tak rapídne zmenšila predpokladaná hodnota. Bohužiaľ, sa nedá zistiť, či je toto zníženie adekvátne, teda či pôvodná predpokladaná hodnota nebola premrštená, keďže ide o užšiu súťaž, a tým pádom zatiaľ nie sú k dispozícii kompletné podklady a rozpočty," doplnil Cák.

Podľa Petríkovej je za účelom podpory širšej hospodárskej súťaže zákazka efektívne rozdelená na samostatné časti podľa jednotlivých kategórií objektov správy rezerv. "Podmienky zákazky sú striktne primerané jednotlivým častiam predmetu zákazky a špecifickým charakteristikám objektov. Zvolená bola užšia súťaž, ako jediný možný postup, ktorý zákon o verejnom obstarávaní umožňuje pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti i z dôvodu, že pre použitie postupu rokovacieho konania so zverejnením a priameho rokovacieho konania nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre ich použitie," dodala Petríková.