Tematické investície s budúcnosťou: 6 odvetví atraktívnych pre investorov

dnes 0:14 -

Nikto nedokáže predpovedať budúcnosť. Správne investovanie do firiem, ktoré dokážu ťažiť z nových vzrušujúcich trendov, vám v podobe slušných výnosov môžu zlepšiť šance na úspech. Dobrou správou je, že existuje množstvo inovatívnych firiem, ktoré sú pripravené presadiť sa v niektorej z kľúčových oblastí ako sú technológie, zdravotníctvo či financie. Vystopovanie potenciálnych víťazov zajtrajška je rozumnou stratégiou pre všetkých investorov. Svet sa neustále mení a v dôsledku toho sa neustále menia aj typy firiem, ktoré budú v budúcnosti najúspešnejšie.

Na čo ale už dnes oplatí sústrediť pri pohľade na budúcnosť? Správcovia fondov dávajú do pozornosti najhorúcejšie oblasti, ktoré stoja za zváženie.

Technológie

Takmer všetko, čo robíme, je vylepšené pomocou technológií. Viete si predstaviť život bez smartfónu? Súčasný rast technológií je porovnateľný len s vynálezom internetu, hovorí Richard Lightbound z Robo Global. „Vzhľadom k tomu, že výkon a rýchlosť výpočtovej techniky sa naďalej zlepšuje, stáva sa realitou nespočetné množstvo nových technológií a aplikácií, ktoré boli predtým mimo dosahu,“ komentuje Lightbound. Vynikajúcim príkladom je podľa Dennyho Fisha, spoluzakladateľa globálnej technologickej spoločnosti Janus Henderson Investors, vývoj mobilných telefónov. „Hoci 5G je v plienkach, rýchlo sa stáva hlavným faktorom v technológiách, pretože 5G pripojenia sú 100-krát rýchlejšie ako 4G,“ hovorí Fish.







Ďalšou oblasťou sú hry. Podľa asociácie Entertainment Retailers je sektor hier väčší ako sektor hudby a videí. Zábavný priemysel bol neuveriteľne efektívny pri využívaní potenciálu digitálnej technológie, aby ponúkol nové a presvedčivé formy zábavy. Napriek tomu, že je najmladším z troch spomenutých sektorov, je teraz ďaleko najväčší. Jamie Mills O'Brien, investičný analytik fondu Aberdeen Standard SICAV I - European Equity, vidí v tomto odvetví množstvo príležitostí. „Máme napríklad Ubisoft, ktorý investuje do množstva rastových trendov, vrátane mobilných hier a vývoja nových herných koncepcií do cloudu,“ vysvetľuje.

Robotika a umelá inteligencia

Automobily bez vodiča už nepatria do kategórie sci-fi fantázie. Aj keď je ešte veľa prekážok, ktoré treba vyriešiť, autá bez vodiča sa v najbližších rokoch pravdepodobne stanú bežnou realitou. Greg Tuorto, manažér fondu JP Morgan US Technology, nesúhlasí s tým, že sa investori zatiaľ vyhýbajú umelej inteligencii, pretože sa domnievajú, že je ešte príliš skoro na to, aby sa tešili z dlhodobého úspechu. „Dá sa nájsť mnoho spôsobov, ako investovať do tejto oblasti naprieč krivkou inovácie a dopadov,“ komentuje Tuorto. „Časom sa objavia neopakovateľné príležitosti v autonómnych autách a strojoch, ako aj virtuálna a rozšírená realita.“







Stroje spôsobia revolúciou na trhu práce podľa štúdie Svetového ekonomického fóra, v rámci ktorej prevezmú viac ako 75 miliónov súčasných pozícií. A zároveň vytvoria 133 miliónov nových pracovných miest. Správa nazvaná „Budúcnosť pracovných miest 2018“ predpovedá markantný posun v spôsobe, akým pracujeme, pričom sa očakáva, že iba polovica súčasných kľúčových pracovných miest zostane do roku 2022 stabilná.

Životné prostredie

Simon Webber, vedúci manažér Fondu globálnych akcií v oblasti zmeny klímy Schroder ISF, je presvedčený, že ľudia podceňujú dôležitosť boja proti klimatickým zmenám. „Veľa krajín a miest zavádza nulové politiky v oblasti emisií CO2, rozsah zmeny, ktorá je potrebná na riešenie klimatických zmien, bude obrovský." Predpovedá, že budú vytvorené nové spoločnosti a poznamenáva, že technologický vývoj má podporu vlád na celom svete.







Pascal Dudle, manažér Vontobel Fund Clean Technology, tvrdí, že spoločnosti, ktoré ponúkajú riešenia globálnych výziev, budú odmenené vyššími podielmi na trhu. „Sú tiež menej vystavené prísnejšej regulácii ako konkurenti, ktorí takéto produkty neponúkajú,“ hovorí Dudle. „Sú to faktory vďaka ktorým by mali v konečnom dôsledku mať väčší podiel práve tieto spoločností.“ Dudle verí, že medzi šesť najsľubnejších oblastí pre investorov patrí čistá voda, inteligentné budovy, budúca mobilita, čistá energia, priemysel efektívne využívajúci zdroje a recyklácia a odpadové hospodárstvo.

Zdravotná starostlivosť

Andy Acker z Janus Henderson Investors sa zameriava na spoločnosti, ktoré sa snažia o zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Medzi najvýznamnejšie témy patrí vývoj na poli onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a genetických ochorení, ako aj oblasť génovej terapie a bunkovej terapie.“ Mimoriadne tempo inovácií v zdravotníctve znamená aj množstvo príležitostí.







„Verím, že budeme mať k dispozícii krvné testy, ktoré dokážu predpovedať riziko rakoviny. Ak sa to bude dať jednoducho diagnostikovať ako cholesterol, mohlo by to ušetriť na chirurgických zákrokoch a hospitalizáciách,“ vysvetľuje Vinay Thapar, manažér fondu AllianceBernstein International Healthcare.

Financie

Kľúčovou témou vo finančnom sektore je postupný prechod k bezhotovostnej spoločnosti. Myslí si to Vasco Moreno, správca portfólia fondu BlackRock World Financials. „Náš fond sa snaží vyťažiť z dopadov technológií na finančný sektor, investovaním v takých oblastiach, ako sú platby, bankovníctvo, investície, poistenie a softvér,“ vysvetľuje. Moreno chápe, že zákazníci požadujú lepšie, lacnejšie a výhodnejšie finančné produkty a služby. Podľa jeho názoru bude kľúčom k úspechu schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám. „Technologicky zdatné banky by mali byť schopné získať podiel na trhu a zmeniť súčasnú podobu odvetvia v dlhodobom horizonte.“





Finančný sektor má stále veľký potenciál rastu, pretože rýchlosť zmien sa medzi krajinami líši, tvrdí Jeroen van Oerle, spolumajiteľ spoločnosti Robeco Global FinTech Equities. „V Holandsku a Škandinávii je využívanie hotovosti menej ako 25 %, ale v krajinách ako Nemecko, Taliansko, Španielsko, Grécko, tvorí hotovosť stále 50 % až 80 % všetkých platieb.“



Bezpečnosť a ochrana

Nárast technológií si vyžaduje zvýšenie bezpečnosti a zavedenie prísnejších štandardov. Hoci to predstavuje výzvu, zároveň ponúka určité investičné príležitosti. Podľa Patricka Kolba z Credit Suisse Global Security Equity Fund, vlády a spoločnosti musia dodržiavať povinné štandardy kvality a bezpečnosti. „Inovácie, ako napríklad robotika a prelomy v lekárskych postupoch, si vyžadujú nové bezpečnostné riešenia.“ Jedným dychom dodáva, že je tiež potrebné zaviesť prísnejšie predpisy týkajúce sa noriem kvality pre životné prostredie, najmä v oblasti zdravia, potravín a vody.







Teraz, keď už viete, na aké oblasti sa v rámci investovania zamerať, musíte vedieť, akú časť portfólia vymedziť kúpe.



Pokiaľ ide o priamy nákup akcií spoločností, ktoré sú kótované na jednej zo svetových búrz, má to svoje plus aj mínus. Prínosom tohto prístupu je, že získate priamu expozíciu v úspešnej firme, ale nevýhodou je, že akcie by mohli drasticky klesnúť a mohli by ste prísť o všetky svoje peniaze.



Druhou možnosťou je investovať do fondu, ktorý sa špecializuje na požadovanú oblasť. Tieto typy portfólií sa v ostatnom čase rozrástli ako huby po daždi, naozaj je z čoho vyberať. I keď je to menej riskantné ako nákup jednotlivých titulov, stále to znamená mať príliš veľa vajec v jednom košíku. Ak by sa vyskytol problém v celom sektore, do ktorého ste investovali, vaša investícia môže byť negatívne ovplyvnená. Mali by ste si urobiť svoj vlastný prieskum, aby ste sa uistili, že požadovaný fond spĺňa vašu investičnú stratégiu a rizikový profil.



Poslednou možnosťou je vybrať si fond, ktorý zahŕňa množstvo globálnych odvetví a tým je zo spomenutých možnosti najlepšie deverzifikovaný.

Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, venujte čas potrebný na vytipovanie potenciálnych akcií či fondov. Zistite si výšku poplatkov, pozrite sa na doterajšie výsledky manažérov fondu. Samozrejme, vo svete investovania nie sú žiadne záruky na úspech. Globálne trendy môžu vyzerať atraktívne, ale neexistuje žiadna záruka, že firma pôsobiaca v týchto sektoroch bude zisková.

Trendy sa časom môžu ukázať ako nesprávne a investičná príležitosť niekedy očakávania vôbec nenaplní. „Tematické investovanie znie skvele. Je ľahké pochopiť veľké koncepty, ale môže byť oveľa ťažšie premeniť ich na realitu a predpovedať, aký výsledok je reálne dosiahnuť,“ varuje Adrian Lowcock, z Willis Owen. Navrhuje, aby mali trendy vo vašom portfóliu len miernu expozíciu.