Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila zdanenie digitálnych gigantov

Dolná komora francúzskeho parlamentu odsúhlasila daň voči internetovým gigantom, ako sú Google, Amazon a Facebook. Cieľom návrhu zákona schváleného vo štvrtok je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam, aby sa vyhýbali daniam vytváraním hlavného sídla v krajinách Európskej únie, v ktorých sú nízke dane. V súčasnosti internetové giganty neplatia takmer nijaké dane v krajinách, v ktorých majú vysoké tržby, ako je napríklad Francúzsko.

Návrh zákona ráta s platením 3-percentnej dane z príjmov vo Francúzsku v prípade digitálnych firiem s globálnymi tržbami na 750 mil. eur a tržbami vo Francúzsku nad 25 mil. eur. Vzťahovať by sa to mohlo aj na americké spoločnosti Airbnb a Uber, ale aj na čínske a európske firmy. Na budúci týždeň sa návrhom zákona bude zaoberať Senát francúzskeho parlamentu. Francúzska vláda dúfa, že iné krajiny ju budú nasledovať. Technologický sektor však upozorňuje, že takáto daň by mohla zvýšiť náklady spotrebiteľov.