Odškodné od Boeingu pozostalým nepôjde

Zdroj: Bloomberg;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:51 -

Pri nehodách Lion Air v Indonézii a Ethiopian Airlines v Etiópii zahynulo celkovo 346 ľudí. Aj keď stále firma čelí žalobám zo strany pozostalých, viac ako sto súdnych sporov, oznámila plán vyplatiť 100 miliónov dolárov. "Tieto peniaze podporia vzdelanie, budú slúžiť na uľahčenie útrap a životných nákladov zasiahnutých rodín," uviedol Boeing s tým, že tieto peniaze vyplatí nezávisle od súdnych sporov a nemala by žiadny vplyv na súdne spory. Peniaze podľa BBC údajne poslúžia aj komunitným programom a ekonomickému rozvoju. "Vyplatenie týchto peňazí rozložíme do niekoľkých rokov," dodal hovorca Boeingu.



Mnohí z cestujúcich na palube lietadla Ethiopian Airlines boli pracovníci, ktorí sa podieľali na zdravotných, potravinových alebo environmentálnych programoch. "Ak sa peniaze vynaložia na podporu práce ľudí v tomto lietadle, boli by to dobre vynaložené peniaze," povedal Justin Green, právnik z New Yorku, ktorý zastupuje niekoľko obetí etiópskej havárie. Povedal však, že rodiny v prvom rade chcú vedieť, prečo sa to stalo a či sa tomu dalo vyhnúť



Podľa právnika, ktorý zastupuje niektoré z rodín, táto kompenzácia nie je dostatočná. "Toto sa ani približne nevyrovná tomu, o čo pozostalí prišli," povedal právnik Nomi Husain. "Niektorým našim klientom ani nejde o finančnú náhradu," dodal právnik s tým, že firma "uprednostnila zárobok pred bezpečím."

Práve kvôli podobnej kritike sa Boeing snaží znovu získať dôveru cestujúcich. "Vieme, že každý, kto nastúpi do jedného z našich lietadiel, nám verí. Chceme sa zamerať na to, aby sme opätovne túto dôveru a istotu cestujúcich v najbližších mesiacoch získali," povedal šéf Boeingu Dennis Muilenburg.





V marci boli všetky lietadlá 737 MAX, ktoré sú najpredávanejším modelom Boeingu, po celom svete odstavené z prevádzky. Na odstránení nedostatkov sa stále pracuje. Len minulý mesiac regulačné orgány identifikovali nový problém, ktorý odloží komerčné lety pre tento druh lietadiel najskôr do októbra.

„Značka Boeing má hodnotu oveľa viac ako 100 miliónov dolárov a predstavenstvo spolu s vedením dobre chápu, že čo je v stávke,“ povedal William Klepper, profesor Columbia Business School pre CNBC.