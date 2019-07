Trump nechce byť za hlupáka: FED by sa nemal prizerať, ako ECB manipuluje s eurom

Zdroj: CNBC;ČTK;SITA;bloomberg

„Čína a Európa hrajú veľkú hru menovej manipulácie a pumpujú peniaze do svojich systémov, aby konkurovali USA. Mali by sme to vyrovnať, alebo zostaneme za hlupákov, ktorí sedia s rukami v lone a zdvorilo sa prizerajú, ako iné krajiny hrajú svoje hry, čo robia už mnoho rokov!" napísal Trump na svojom twitterovom účte.

Americké ministerstvo financií pritom vo svojej správe z konca mája uviedlo, že žiadny z veľkých obchodných partnerov Spojených štátov zatiaľ nespĺňa podmienky, aby mohol byť označený za manipulátora s menou. Medzi krajiny, ktorých menovej praktiky je potrebné pozorne sledovať, však zaradilo Čínu, Nemecko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Južnú Kóreu, Malajziu, Singapur a Vietnam. Krajina sa považuje za manipulátora, ak hodnotu svojej meny posúva smerom dole, aby zlacnila svoj export a zdražila dovoz zo zahraničia. Slabšia mena robí tovar v krajine lacnejším, čím poskytuje vývozcom konkurenčnú výhodu.

Zdá sa, že Trumpovo vyjadrenie na Twitteri nemalo vplyv na devízový trh. Situácia by sa však pravdepodobne zmenila, ak by minister financií Steven Mnuchin začal hroziť, že použije menovú manipuláciu. Rezort financií ma mandát na komentovanie hodnoty dolára a na realizáciu intervencií nákupmi alebo predajmi dolárov na devízovom trhu. Euro sa voči doláru posunulo na 1,1284 oproti predchádzajúcemu dňu. Dolárový index, ktorý sleduje americkú menu voči košu mien sa v stredu po Trumpovom tweete prepadol..

Trump opakovane vyzýva americkú centrálnu banku (Fed) k uvoľneniu menovej politiky. Len nedávno oznámil mená dvoch nových kandidátov do vedenia Fedu. Do sedemčlenného zboru Rady guvernérov chce navrhnúť Christophera Wallera, ktorý pôsobí vo Federálnej rezervnej banke v St. Louis, a Judy Sheltonovú z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Tá Trumpovi radila v hospodárskych otázkach počas volebnej kampane v roku 2016. Je dlhodobo známa ako kritička Fedu a prívrženkyňa návratu k zlatému štandardu. Väčšina súčasných ekonómov zlatý štandard odmieta ako prekonaný. Analytici sa domnievajú, že obaja budú podporovať Trumpovu požiadavku na umiernenú úrokovú politiku. Kandidátov ešte musí potvrdiť americký Senát.



Profesor Jeremy Siegel z Wharton School pri University of Pennsylvania tvrdí, že Trump dobre vie, že jeho znovuzvolenie do prezidentského úradu je podmienené ďalším rastom cien akcií. „Ak by obchodná vojna nemala z pohľadu Spojených štátov dobrý koniec, jeho šance na znovuzvolenie by boli blízke nule. Dobre si uvedomuje, čo musia pre trhy a ekonomiku urobiť."

Trump neúnavne tvrdí, že Európska centrálna banka (ECB) svoju uvoľnenú menovou politikou umelo znižuje kurz eura, čo poskytuje nepoctivou výhodu európskym exportérom.„Obvinenia z manipulácie s menou eurozóny... len tak lietajú z Bieleho domu s odvolávaním sa na zvýšenie ciel na tovar z EÚ a európskych protiopatreniach, ktoré zvyšujú obchodné napätie medzi oboma regiónmi," povedal Robert Carnell, hlavný ekonóm holandskej banky ING pre CNBC.





Koncom mája americké ministerstvo obchodu navrhlo zvýšiť clá na tovar z krajín, o ktorých sa zistilo, že podhodnotili svoje meny voči doláru. „Tento krok upozorňuje zahraničných vývozcov na to, že ministerstvo obchodu môže kompenzovať výhody meny, ktoré poškodzujú priemyselné odvetvia v USA,“ vyhlásil minister obchodu Wilbur Ross. „Zahraničné krajiny by už neboli schopné využívať menové politiky v neprospech amerických pracovníkov a firiem,“ dodal.







Analytici ale uviedli, že slabšie euro by mohlo prekaziť Trumpove plány, ktorými sa vyhráža. Facku by dostal hlavne európsky automobilový sektor, ak by USA zaviedli na dovoz automobilov z Európskej únie clo vo výške 25 %. V pondelok vláda USA pohrozila zavedením cla na ďalší tovar v hodnote 4 miliardy dolárov z EÚ vrátane olív, talianskeho syra a škótskej whisky.

„Čo ma prekvapuje, je načasovanie," povedal Sean Callow, stratég Westpac Bank pre CNBC. „Neviem, prečo sa teraz sťažuje na Čínu. Určite je každému jasné, kto skutočne sleduje čínsku menu, že Čína sa v posledných rokoch nesnaží oslabiť svoju menu.“

Deficit zahraničného obchodu USA sa v máji prehĺbil na päťmesačné maximum, pričom politicky citlivé schodky v obchode s Čínou a Mexikom sa zväčšili. Americké ministerstvo obchodu v stredu informovalo, že májový deficit sa zvýšil o 8,4 percenta na sumu 55,5 mld. USD, ktorá je najvyššia od decembra minulého roka.