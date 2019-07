Summit Európskej rady: Supermaria vystrieda Lagardová, trhy výber ocenili

Zdroj: CNC;TASR;patria

dnes 10:39

Predseda Európskej rady Donald Tusk sa vyjadril, že Lagardová bude so svojimi skúsenosťami "perfektnou predsedníčkou ECB". "Všetko musí byť raz po prvýkrát", odpovedala Angela Merkelová na otázku, či nebude prekážkou, že nová šéfka ECB nemá žiadne skúseností s menovou politikou.

Reakcia na trhoch odráža úľavu, že lídri EÚ nevybrali viac jastrabieho kandidáta, ako je nemecký Jens Weidmann. Andrew Kenningham, hlavný ekonóm pre Európu v Capital Economics, očakáva, že ECB v septembri zníži úrokové sadzby a obnoví nákupy aktív ešte pred koncom roka. "Z toho vyplýva, že kľúčovou vecou pri vymenovaní Christine Lagardovej, ako ďalšej hlavy ECB je, že to nie je Jens Weidmann,“ povedal.



Výnosy dlhopisov v eurozóne zaznamenali v stredu po rozhodnutí lídrov Európskej únie nové rekordné minimá. Lagardovú upokojila trhy, že na čele ECB zostane holubica. Väčšina výnosov 10-ročných dlhopisov v rámci celého bloku klesla o 3 bázické body, pričom v Holandsku, Rakúsku, Španielsku a Portugalsku zaznamenali rekordné minimá. Výnos 10-ročných dlhopisov v Belgicku sa po prvýkrát dostal do záporného teritória. V Nemecku výnosy 10-ročných dlhopisov dosiahli rekordne nízku úroveň - mínus 0,397 %. Výnosy francúzskych 10-ročných dlhopisov sa posunuli viac do záporných teritórií a dosiahli nové minimum mínus 0,09 %. Euro bolo v počiatočnom európskom obchode stabilné na úrovni 1,1283 USD, zatiaľ čo akciové trhy pri otvorení prudko rástli.







Analytici očakávajú, že Lagardeová bude pokračovať v súčasnom postoji hlavného predstaviteľa ECB Maria Draghiho. Ak bude schválená Európskym parlamentom, vystrieda Draghiho, ktorému funkčné obdobie uplynie na konci októbra.

"Musíme pripustiť, že sme to nečakali, najmä potom, čo v minulom roku silne popierala, že by mohla byť kandidátkou,“ povedal Frederik Ducrozet, stratég v spoločnosti Pictet Wealth Management. "Mala by zabezpečiť kontinuitu po Draghim, dôležitom hnacom faktore trhov. Je nepravdepodobné, že by sa reakcie ECB výrazne zmenili pod jej predsedníctvom.“

Christine Lagardeová je právnička, nie ekonómka. Má však veľmi bohaté skúsenosti v exekutíve. Pôsobila v búrlivých časoch ako francúzska ministerka financií a následne ako šéfka Medzinárodného menového fondu. Vo vedení MMF hrala kľúčovú úlohu pri riešení eurokrízy a pri záchrane Grécka. Na rozdiel od iných kandidátov (Jens Weidmann) má nesporne väčšie skúsenosti s pragmatickým krízovým manažmentom. To je podľa analytikov ČSOB dôležité, ak by sa mala situácia v eurozóne zhoršiť či už vplyvom brexitu alebo eskalácie obchodných vojen.







Jej názory na menovú politiku sú menej známe. Avšak vo funkcii šéfky MMF podporila všetky menovo-politické inovácie Maria Draghiho - od kľúčovej verbálnej intervencie v lete 2012, cez OMT, QE, TLTRO a tiež záporné sadzby, ktoré sa dnes možno trochu prekvapivo znovu vracajú do hry. Či však bude tak výraznou a predovšetkým kreatívnou holubicou ako Draghi, nie je jasné.



Lagardová je bezpochyby veľmi dobrá v komunikácii a hľadanie konsenzu a zo začiatku sa pravdepodobne bude spoliehať na najbližších spolupracovníkov. K najvplyvnejším by mal patriť nový hlavný ekonóm Philip Lane, ktorý patril tiež k blízkym spolupracovníkom Maria Draghiho. A bude to napokon on, kto bude svojim kolegom predkladať návrhy menovo-politických opatrení.

Lagardová odstúpi z postu generálnej riaditeľky MMF dva roky pred koncom jej druhého päťročného funkčného obdobia. Ako v utorok (2. 7.) oznámila, že po nominácii na post prezidentky ECB "dočasne" odstúpi zo svojej funkcie v globálnej finančnej inštitúcii. "Akceptujeme rozhodnutie Lagardovej, ktorá sa dočasne vzdala svojich povinností v MMF počas nominácie," uviedlo predstavenstvo fondu. "Máme plnú dôveru v prvého zástupcu generálnej riaditeľky Davida Liptona ako šéfa MMF," doplnilo.

Podľa tradícií inštitúcie, založenej po druhej svetovej vojne, MMF od jeho vzniku vždy viedol Európan a Američan bol na čele Svetovej banky.

V roku 2011, keď sa šéfkou fondu stala Lagardová, došlo prvýkrát k otvorenému procesu výberu vedenia MMF, v rámci ktorého mohol každý člen predstavenstva alebo zástupca krajiny navrhnúť kandidáta. Lagardová v procese "zvíťazila" nad Agustínom Carstensom, vtedajším šéfom mexickej centrálnej banky. Získala si uznanie za to, ako viedla MMF počas globálnej finančnej krízy.

"Bola fantastickou veľvyslankyňou fondu, dokázala predať svoje myšlienky a bola veľmi dobrá v komunikácii," povedal Mark Sobel, bývalý predstaviteľ amerického ministerstva financií a predseda fóra menových a finančných inštitúcií.

Lagardová má podľa neho skúsenosti s menovou politikou, aj keď nikdy neviedla centrálnu banku. Jej druhé funkčné obdobie sa zhodovalo s nástupom amerického prezidenta Donalda Trumpa a konfliktmi medzi veľkými svetovými ekonomikami pre obchod, ktoré bývalá francúzska ministerka financií označila za hlavnú hrozbu pre svetové hospodárstvo.