Sandro Veronesi a jeho kráľovstvo spodnej bielizne

Okrem Calzedonie patria do skupiny Veronesiho firiem aj značky Intimissimi, Tezenis, Falconeri, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom bielizne, plaviek a pleteného oblečenia. Veronesi podniká aj s vínom a vlastní značku obchodov a reštaurácií Signorvino.



K spodnej bielizni sa Veronesi dostal ako absolvent univerzity, keď nastúpil do talianskej spoločnosti na výrobu pančuchového tovaru Golden Lady. Tam sa spoznal s dcérou majiteľa a o pár rokov sa s ňou oženil. Popri práci pre Golden Lady si Veronesi v roku 1987 založil svoju vlastnú značku Calzedonia a od roku 1993 sa už na plno venuje len tomuto projektu.



Za príčinu svojho úspechu označil aj fakt, že sa okolo roku 1989 odklonil od starého modelu podnikania, kde výrobca dodával veľkoobchodu a ten následne zásoboval predajne. Inšpirovali ho predajne Body Shop v Londýne a tie boli impulzom, aby pod Calzedoniou bola celá vertikála od výroby, cez logistiku až po maloobchod.





Za úspechom Veronesiho značiek sa skrýva tiež neustála snaha o kvalitu a dostupnú cenu. Veronesi hovorí: „spodná bielizeň nie sú hodinky, alebo šperk. Väčšinu dňa je skrytá pod oblečením, prečo by malo stáť 500 eur?“. Veronesi sa v jednom z rozhovorov vyjadril, že za úspechom ich dizajnu je možno aj fakt, že v Taliansku sú dizajnéri neustále obklopení peknými vecami, architektúrou, autami a to ich núti tvoriť ešte krajšie návrhy.



Klientky majú široký výber aktuálnych produktov pre nadchádzajúcu sezónu. Globalizácia tu však prináša svoje úskalia, keď v Európe do predajní prichádza kolekcia na jeseň/zimu, musíte v Brazílii do predajní priniesť výrobky na sezónu jar/leto. Calzedonia a spol. to rieši najmä premysleným lokalizovaním výroby do krajín, kde je lacnejšia pracovná sila, no vysoká odbornosť personálu a geografická blízkosť. Hlavné výrobné dielne má skupina na Srí Lanke, kde vyrába podstatnú časť sortimentu spodnej bielizne. Menšie fabriky sú v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a najnovšie v Etiópii. V radoch zamestnancov nájdeme predovšetkým ženy, viac ako 90 %, ale ako inak by to malo byť pri takomto sortimente?

Snahou posledných rokov je minimalizovať množstvo textilného odpadu na skládkach, aj preto sa raz do roka dajú do predajní priniesť staré kúsky spodnej bielizne a zákazník dostane za tieto prinesené kúsky kupóny na nákup nového tovaru.



Konkurenciou pre Calzedoniu a Intimissimi je najmä výrobca Victoria Secret, ktorý má takmer 58 % podiel na globálnom trhu, druhým hráčom je Hanesbrands s podielom 27 %, za ktorým už figuruje Calzedonia s podielom takmer 11 %. V Taliansku súperí Calzedonia aj so značkou Yamamay, ktorá patrí pod holding Pianoforte spolu so značkou batožiny Carpisa.



Dnes už viac ako 50 % svojich príjmov generujú Veronesiho firmy za hranicami Talianska a predajne sa rozširujú najnovšie do Ázie. Po rozšírení počtu predajní na európskom a americkom kontinente sa Calzedonia rozrastá v Číne. Od roku 2017, kedy otvorili svoj prvý obchod na čínskom území sa každoročne ich počet rozrastá a v roku 2020 ich už má byť celkovo 100. Tu naráža Calzedonia a Intimissimi na konzervatívnosť zákazníčok, ktoré preferujú určitý štýl a neexperimentujú s novinkami.