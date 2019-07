McKinsey: V zdieľanej ekonomike sú digitálne identifikátory nevyhnutnosťou

Zdroj: QZ

Dnes je to zatiaľ len pomoc s dopravou, alebo domáci majster, ako najrozšírenejší zástupcovia zdieľanej ekonomiky. Ale čo ak potrebujete doma nahodiť police a domáci majster má práve modrý pondelok a namiesto seba pošle niekoho iného? Ako ho „preklepnúť“ aby sme mali istotu, že je to ten pravý človek, ktorému za službu zaplatíme?



Papierové dokumenty sú už čiastočne minulosťou, digitalizujú sa aj rôzne preukazy, či osvedčenia. A práve to je jednou z podmienok širšieho nasadenia zdieľanej ekonomiky. Digitálny identifikátor (ale nie občiansky preukaz), ktorý pomôže overiť človeka na diaľku cez digitálne kanály. To znamená, že platformy ako Uber, Task Rabbit a Fiverr by mohli overiť svojich vodičov, údržbárov a nezávislých pracovníkov jedným kliknutím. Vznikla by tým dôveryhodnejšia platforma. Povedzme, že chcete jazdiť pre Uber, či Lyft. Namiesto toho, aby ste použili aplikáciu na zdieľanie jazdy pre konkrétneho operátora, budete mať jedinečnú identitu pre potenciálnych zamestnávateľov a nie používateľský účet pre každú platformu. Pomohlo by to napríklad pri podávaní daňových priznaní.



Digitálne ID by mohlo pomôcť ľuďom nájsť miesto v zdieľanej ekonomike. Ide o možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch, nielen vo verejnej správe. Predstavte si, že by existovala platforma talentov, ktorá používa vaše digitálne ID v podobe bezvýznamového identifikátora na prístup k vášmu životopisu. Keď rozpozná, že ste overený pracovník, môže vám pomôcť spojiť sa s konkrétnymi úlohami. To znamená, že si prácu nájdete rýchlejšie, ak váš budúci zamestnávateľ presne vie, kto ste a ako ste vystupovali na predchádzajúcich platformách.





Nie je to však len zdieľaná ekonomika, v McKinsey Global Institute študovali možnosti digitálnych ID a kvantifikovali výhody pre jednotlivcov, firmy a vlády na celom svete. Už žiadne zasielanie životopisov, firmy aj štátna byrokracia by mali rýchly prístup k potrebným údajom. To súvisí s ich ochranou, preto dobrý digitálny identifikátor musí mať nasledujúce štyri atribúty. Musí byť vytvorený a overený s vysokým stupňom bezpečnosti, je jedinečný, vytvorený s individuálnym súhlasom a chráni súkromie používateľov a zabezpečuje kontrolu osobných údajov. V McKinsey taký starostlivo navrhli. Zistili, že dobrý digitálny identifikátor môže ľuďom umožniť, aby sa viac zapojili do ekonomiky, do spoločnosti ako spotrebitelia, pracovníci a občania. Prospech z toho majú tak občania, ako aj firmy, či štátna správa, s ktorými digitálne komunikujú.

A výhody dokonca vyčíslili. Na rozvíjajúcich sa trhoch by priemerná krajina mohla dosiahnuť ekonomickú hodnotu zodpovedajúcu 6 % HDP v roku 2030, zatiaľ čo vo vyspelých ekonomikách by priemerná krajina mohla dosiahnuť ekonomickú hodnotu zodpovedajúcu približne 3 %. Predpokladom je ale vysokú úroveň využívania a podpora digitálnej infraštruktúry.

Okrem toho, že digitálna identita predstavuje hodnotu aj pre používateľov, je to aj veľká príležitosť pre emitentov. Kým občianske preukazy (alebo ID s čipom) či pasy vydáva štát (príslušný útvar policajného zboru), digitálny identifikátor, ako ho navrhuje McKinsey Global Institute, by mohol vydávať aj startup, či koalícia organizácií.

To sa už deje v niektorých častiach sveta. Napríklad vo Švédsku, kde v roku 2003 niekoľko veľkých bánk vydalo prvé bankové identifikačné číslo, elektronický identifikátor pre komunikáciu medzi verejnosťou, vládou a firmami na uľahčenie bankových a finančných transakcií. V súčasnosti ho používa 8 miliónov ľudí, najčastejšie pre on-line a mobilné bankovníctvo, ale aj pre elektronický obchod a daňové priznania. Alebo podobná služba v Kanade na overenie on-line transakcií Secure Key Concierge. Alebo aplikácia Mobile Connect, globálna služba, ktorá umožňuje používateľom potvrdiť svoju totožnosť a autorizovať on-line transakcie. V Estónsku, kde viac ako 90 % ľudí má digitálnu identifikačnú kartu, vláda nadviazala spoluprácu s fínskou fintech firmou Holbi, aby umožnila ľuďom vytvoriť si účet bez toho, aby museli navštíviť pobočku banky.

Áno, digitálny identifikátor predstavuje riziká podobné tým, ktoré sa spájajú s akoukoľvek inou digitálnou technológiou široko využívanou obyvateľstvom. Hrozí zlyhanie systému aj krádež osobných údajov. Ochrana proti týmto požiadavkám si vyžaduje premyslený dizajn systému registrácie a autentifikácie, spoľahlivé riadenie a plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a nariadenia na ochranu súkromia.







Občiansky preukaz s čipom máme na Slovensku od decembra 2013, vďaka čipu by sme mali využívať elektronické služby verejnej správy. Kto už má skúsenosť s komunikáciou v rámci elektronizácie verejnej správy vie, že rozbehať tieto procesy a vychytať chyby je náročnejšie než sa zdalo. Niektoré možnosti, ako je eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) ešte využívať ani nemôžeme. Nebolo to tak dávno, čo elektronický občiansky preukaz museli vypnúť, pretože sa nedal používať na služby, pri ktorých bol potrebný zaručený elektronický podpis. Ministerstvo nakoniec rozhodlo o výmene certifikátov z dôvodu ich možnej zraniteľnosti, na ktorú upozornil výskumný tím z českej Masarykovej univerzity.



V týchto dňoch ministerstvo vnútra opätovne hovorí o zrušení rodného čísla a možnosti jeho náhrady identifikačnými kódmi, z ktorých sa nebudú dať získať ďalšie údaje. Okrem bezvýznamového identifikátora fyzických osôb v podobe náhodne prideleného desaťmiestneho kódu, by to mal byť aj jednoznačný identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy. A do tretice sektorový identifikátor na komunikáciu medzi konkrétnymi sektorovými subjektmi. Vlastné čísla tak budú občanom prideľovať napríklad rôzne štátne úrady. Kritici poukazujú na zbytočnú zložitosť a nákladovosť celého systému.

Takže keď sa v budúcnosti budete musieť spoľahnúť na služby alternatívnej taxislužby, alebo domáceho majstra, pričom si budete myslieť, že na jeho overenie stačí jedno jediné kliknutie z databázy digitálnych ID, možno sa nakoniec o konkrétnom človeku nedozviete vôbec nič.