O cenách ropy rozhodne výsledok rokovaní USA a Číny o obchode, tvrdí analytička

Úspech alebo neúspech rokovaní o obchode medzi USA a Čínou bude rozhodujúcim faktorom pre vývoj cien ropy v tomto roku, napriek rozhodnutiu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predĺžiť zníženie ťažby. Pre televíziu CNBC to v utorok uviedla Amrita Sen, hlavná analytička trhu s ropou v poradenskej spoločnosti Energy Aspects. "Dopyt Číny po rope sa rozhodne neprepadol ... ale je to nedostatok dôvery, firmy zastavili investície a objednávky," uviedla analytička.

Potenciálne zníženie úrokov americkým Federálnym rezervným systémom by mohlo poskytnúť dostatočný stimul pre dopyt na ropnom trhu, dodala Amrita Sen. Ak by dopyt po rope vzrástol o milión barelov denne, podľa jej slov by cena ropy mohla ľahko stúpnuť na 75 USD za barel.

Ceny ropy v pondelok po rozhodnutí OPEC-u predĺžiť zníženie ťažby do marca 2020 stúpli o viac ako o jedno percento, potom však ropa svoje zisky okresala.