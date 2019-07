Zamestnanci DPMK budú mať vyššie platy o 50 až 100 eur mesačne

dnes 9:46 -

KOŠICE 2. júla (SITA) - Vedenie Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa v pondelok dohodlo s odborármi na zvýšení platov v priemere o 50 až 100 eur. Informoval o tom primátor Košíc Jaroslav Polaček po stretnutí s odborármi na magistráte mesta. Minimálne navýšenie základných miezd pre pracovníkov v robotníckych profesiách podľa návrhu platného od 1. júla dosiahne 6,6 až 11,1 percenta, čo predstavuje 30 až 46 centov za hodinu. K tomu ešte treba prirátať výkonnostné bonusy, ktoré predstavujú od 5 do 35 percent.

Zhruba 22 eur mesačne dostanú zamestnanci pracujúci v takzvanom pretržitom režime. Od 1. júla sa zavádza aj dochádzkový bonus vo výške 100 eur a rozširuje sa aj poskytovanie príspevku na pitný režim. Priemerný mesačný plat za prvých päť mesiacov v DPMK dosahoval podľa magistrátu 1 057 eur, u vodičov to bolo 1 081 eur. Celoslovenský priemer v odvetví dopravy je na úrovni 1 024 eur.

„Celkový nárast sa oproti súčasnosti bude pohybovať v priemere medzi 50 až 100 eurami. U pracovníkov v údržbe by mal byť nárast až okolo 14 percent, u vodičov o deväť percent. Celkovo by sa mali zvýšiť platy o zhruba osem percent. Ročne by nás to malo vyjsť na jeden milión eur a priemerná mzda v podniku vďaka tomu vzrastie výrazne nad 1 100 eur,“ uviedol primátor.

Odborári nie sú s dohodou úplne spokojní. „Spokojnosť bude až vtedy, keď bude prijatý taký finančný plán mesta, kde sa nebude počítať so stratou. A vieme že finančný plán na rok 2019 počítal so stratou 1,4 milióna eur,“ uviedol šéf odborovej organizácie vodičov pri DPMK Ivan Horváth. Ako ďalej dodal, odborári stále zotrvávajú v štrajkovej pohotovosti, dokiaľ nebude hospodárenie a financovanie DPMK nastavené tak, aby spoločnosť nebola v strate. „Toto je kolektívne vyjednávanie, toto nemá so štrajkovou pohotovosťou nič spoločné,“ dodal Horváth.

Dodatok ku Kolektívnej zmluvy prerokuje v utorok dozorná rada DPMK a po jej odobrení by ju mali podpísať obaja partneri.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s., vznikol v januári 1995. Prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Košiciach a jeho zakladateľom je mesto Košice.