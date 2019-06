Riziká tohtoročného rozpočtu podľa rozpočtovej rady rastú

dnes 15:16 -

Rozpočet verejnej správy Slovenska by v tomto roku mohol namiesto plánovanej nuly skončiť s deficitom takmer 1 % hrubého domáceho produktu. Taký je aktuálny odhad analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorí v júni opäť prepočítali riziká pre saldo rozpočtu verejnej správy. Oproti máju pritom celková výška rizík pre rozpočet podľa rozpočtovej rady vzrástla o 56 mil. eur. Ak by sa identifikované riziká naplnili a vláda by neprijala žiadne dodatočné opatrenia, schodok verejných financií za rok 2019 by podľa RRZ dosiahol 955 mil. eur, resp. 0,99 % hrubého domáceho produktu.

„K rastu deficitu prispeli najmä faktory vyplývajúce zo spresnenia údajov pre rok 2018, ktoré sú len sčasti kompenzované spomalením čerpania niektorých výdavkov oproti predchádzajúcim odhadom,“ konštatuje vo svojom rozpočtovom semafore rozpočtová rada. Zhoršenie ekonomického vývoja má pritom na rozpočtové riziká podľa rady len zanedbateľný vplyv. Ten zásadný vidia v nadhodnotených nedaňových príjmoch a vyššom raste výdavkov v niektorých oblastiach.

Ministerstvo financií však už v predchádzajúcom období na rozpočtový semafor rozpočtovej rady reagovalo s tým, že ho vníma s rezervou. Rozpočet totiž podľa rezortu financií nie je iba o negatívnych rizikách, ale aj možných pozitívach vo vývoji verejných financií. Ako príklad ministerstvo uviedlo rozpočet na rok 2017. Pri jeho schvaľovaní rozpočtová rada identifikovala riziká v objeme 256 mil. eur, avšak hospodárenie verejných financií za rok 2017 nakoniec skončilo o 424 mil. eur lepšie, ako predpokladal schválený rozpočet.