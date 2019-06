Po spomalení v druhom kvartáli by sa ekonomika eurozóny mala opäť zrýchliť

dnes 14:16 -

Ekonomika eurozóny za druhý kvartál vykáže mierne spomalenie rastu, a to na 0,3 percenta z úrovne 0,4 percenta v prvom štvrťroku. Uviedli to mníchovský inštitút Ifo, švajčiarsky inštitút KOF a taliansky štatistický úrad ISTAT. Prognózujú pritom, že v treťom a štvrtom kvartáli bude hospodárstvo menového bloku opäť rast kvartálnym tempom 0,4 percenta. Konštatuje sa to v správe, ktorú v stredu agentúre SITA poskytol inštitút Ifo.

Dôvodom dočasného spomalenia rastu eurozóny v druhom štvrťroku je odhadovaný pokles priemyselnej výroby o 0,3 percenta po prekvapujúco silnom raste v prvom kvartáli o 0,9 percenta. V treťom a štvrtom kvartáli podľa predpovede Ifo, KOF a ISTAT-u bude priemysel opäť rásť tempom 0,3 percenta. Investície by mali v druhom štvrťroku posilniť o 0,3 percenta a v treťom a štvrtom kvartáli o 0,5 percenta. Motorom ekonomiky má byť aj súkromná spotreba s rastom o 0,3 percenta v druhom kvartáli a o 0,4 percenta v treťom a štvrtom štvrťroku.

Za celý rok 2019 by sa mal hrubý domáci produkt eurozóny zväčšiť o 1,3 percenta. Ifo, KOF a ISTAT však prognózujú, že celoročná inflácia bude na úrovni 1,3 percenta, čiže výrazne pod hranicou 2 percent, ktorú si želá dosiahnuť Európska centrálna banka.