Záujmom Maďarska je silný hospodársky vzťah s Tureckom

dnes 14:01 -

Záujmom Maďarska, ako krajine orientovanej na export, je posilniť svoje hospodárske vzťahy s Tureckom, povedal v stredu v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.

Podľa agentúry MTI po 6. schôdzke turecko-maďarskej zmiešanej hospodárskej komisie Szijjártó zdôraznil, že hlavným prvkom turecko-maďarských vzťahov je energetika. V rámci nej vyzdvihol šéf diplomacie možnosti prepravy zemného plynu smerom z juhu, ako aj rozšírenie spolupráce v oblasti atómovej energie.

"Energetickú bezpečnosť Maďarska by mohlo posilniť predĺženie plynovodu Turecký prúd až na územie Maďarska. Navyše týmto plynovodom by čoskoro mohol prúdiť plyn z Azerbajdžanu do strednej Európy," dodal šéf maďarskej diplomacie.

Turecký minister priemyslu a technológií Mustafa Varank podčiarkol vo vzájomnej spolupráci význam tradičného turecko-maďarského priateľstva a spoločných dejín. Dodal, že vzájomný obchod v uplynulých dvoch desaťročiach vzrástol osemnásobne.