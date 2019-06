Fio banka upozorňuje na falošné e-maily, ide o tzv. phishing

dnes 15:46 -

Fio banka zaznamenala ďalšiu vlnu podvodných e-mailov, ktoré vystupujú ako správy od banky. Ide o tzv. phishing. Podvodná správa klientov nabáda, aby klikli na priložený odkaz a svoj účet aktualizovali. "Fio banka podobné správy neposiela," upozorňuje banka klientov na svojej internetovej stránke. Zároveň vyzýva, aby na odkaz neklikali a e-mail hneď zmazali.

"Aj keby stránka vyzerala ako naša prihlasovacia stránka do internetového bankovníctva, v políčku s internetovou adresou musí byť uvedené https://ib.fio.sk/ib/login a ikona zámku musí vždy predstavovať certifikát, ktorý dosvedčí, že sa skutočne nachádzate na stránkach Fio banky," uvádza banka. Internetové stránky, na ktoré smeruje odkaz z falošného e-mailu, sú už podľa vyjadrení banky zablokované.

