Napriek rušeniu pracovných pozícií počet štátnych zamestnancov v ČR vzrastie

Vláda Andreja Babiša plánuje zvýšiť na budúci rok počet štátnych zamestnancov, učiteľov, policajtov, vojakov a hasičov takmer o 1000. Podľa portálu kanála ČT24 to vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. Počet štátnych zamestnancov vzrastie napriek tomu, že ministerstvá dostali od rezortu financií za úlohu zoškrtať v štátnej správe spolu 5700 pracovných pozícií. Do služieb štátu by malo pribudnúť viac ľudí, než ich z nej ubudne.

Vláda plánuje vynaložiť na platy štátnych zamestnancov o 13 miliárd Kč (508,12 milióna eur) viac než v tomto roku. Dôvodom vyšších výdavkov bude nielen rast počtu zamestnancov, ale hlavne plánované zvýšenie platov učiteľov o 10 %. Štát bude na budúci rok platiť 465.000 ľudí, čo je najviac v jeho histórii. V roku 2015 vydal štát na platy svojich zamestnancov 137 miliárd Kč. Na budúci rok bude suma o 83 miliárd Kč vyššia.

Školy majú na budúci rok prijať takmer 4800 ľudí. Tretinu z nich budú tvoriť učitelia, zvyšné dve tretiny budú nepedagogickí pracovníci. „Do systému sa začínajú vracať ľudia, ktorí už boli učiteľmi", uviedol minister školstva Robert Plaga.

V tomto roku majú školy ešte ambicióznejší plán, keď chcú prijať asi 16.000 nových pedagógov.

Podľa ministerky financií Aleny Schillerovej v štátnej správe sa budú rušiť najmä neobsadené pracovné pozície. Kým pred štyrmi rokmi ich evidovalo ministerstvo financií približne 5000, v 1. štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol už takmer 24.000.