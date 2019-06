Bill Gates: Bola to najväčšia chyba v mojom živote, Microsoft vypadol z hry

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

Bill Gates priznal, že jeho "najväčšia chyba v živote" umožnila spoločnosti Google vyvinúť Android, jeden z najväčších konkurentov smartfónu spoločnosti Apple ešte predtým, ako Microsoft dokázal vyvinúť konkurenčný mobilný operačný systém. "Bolo prirodzené, že by Microsoft vyhral," povedal Gates pre CNBC. Gates z toho obviňuje seba, pretože nedokázal viesť svoj tím tak, aby využil túto príležitosť. Čiastočne obviňuje aj antitrustové problémy Microsoftu zo začiatku milénia, že umožnili spoločnosti Google získať náskok.

Google sa zameral na mobilné technológie krátko potom, čo tak urobil Apple, keď v roku 2005 predstavil Android. Prvé Android zariadenia sa na trh dostali v septembri 2008, o niečo viac ako rok potom, čo Apple vydal svoj prvý iPhone 29. júna 2007. „Sú to trhy kde víťaz berie všetko. Takže najväčšou chybou akej som sa kedy dopustil, bolo, že Microsoft nie je tým, čím je Android,“ povedal Gates a dodal, že dnes je tu priestor len pre jeden „nie-Apple“ operačný systém, pričom tento trh má hodnotu 400 miliárd dolárov. Ak by Microsoft urobil dobré rozhodnutie, bol by dnes špičkovou technologickou firmou tomto segmente.





Napriek tejto chybe má Microsoft v súčasnosti stále najvyššiu trhovú kapitalizáciu na úrovni 1 bilión dolárov, Apple vo výške 918 miliárd USD, pričom spoločnosť Alphabet, teda konglomerát, ktorý vlastní aj Google od roku 2015, má trhovú kapitalizáciu na úrovni 776 miliárd USD.

„Žasnem nad tým, že aj keď som urobil jednu z najväčších chýb všetkých čias... naše ďalšie aktíva ako Windows či Office sú stále veľmi silné. Takže sme vedúcou spoločnosťou,“ uzavrel Gates.