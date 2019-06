Kritika Facebooku: Libra prístup k bankovému účtu nerieši

Zdroj: FT Alphaville

"Nevieme, na čo sa bude nakoniec používať Libra, ktorú predstavil Facebook. Vieme len, že je prezentovaná ako kryptomena, ktorou fakticky nie je. A má predstavovať pomoc tým, ktorí nemôžu využívať bankové služby, ale ich problém nevyrieši," tvrdí Greely.



Facebook argumentuje tým, že ľudia s nižšími príjmami platia za finančné služby viac, čelia vyšším poplatkom či dokonca prístup k týmto službám nemajú vôbec. Greely sa ale na základe prezentovaných údajov domnieva, že firma mieša problém chudobnejších ľudí v USA a problém skutočne chudobných ľudí vo svete. To podľa neho môže poukazovať na skutočnosť, že Facebook sa o celú vec nezaujíma ani zďaleka toľko, ako tvrdí. "Zdá sa, že Facebook považuje všetko za systematický problém, ktorý má byť vyriešený investíciami súkromného sektora a inžinierov v nejakej vzdialenej krajine. Ľudia, ktorí sa celou vecou skutočne zaoberajú, ju ale vnímajú úplne inak. Podľa nich ide o sociologickú výzvu, ktorú rieši najmä vzdelanie a miestne inštitúcie," píše Greely.





Vypovedajúce sú v tejto oblasti skúsenosti organizácie BankOn, ktorá sa v Spojených štátoch snažia rozšíriť služby práve pre tých, ktorí dnes účty nemajú. Greely tvrdí, že to znamená predovšetkým ponuku účtov s nízkymi poplatkami. A to je tá jednoduchšia úloha. Tá náročnejšia je nutné "vytváranie miestnych koalícií s bankami, neziskovými organizáciami a službami" a následná práca na tom, aby si aj chudobní ľudia mohli zariaďovať svoje vlastné účty.

Podľa Greelyho ide teda o mravčiu prácu, kde neexistujú veľké úspory z rozsahu. Zahŕňa osobné rozhovory a osvetu. Skúsenosti z jedného projektu v New Yorku ukazujú, že táto práca sa často podobá terapii. Facebook pritom nie je známy ako firma, ktorá by sa mohla chváliť "osobnou a detailnou prácou, ktorá vyžaduje dôveru spoločnosti". A "žiadny výskum tiež nenaznačuje, že americký dolár nebol vhodným nástrojom pre prechod ľudí k službám finančného systému".



Greelymu chýbajú informácie o tom, ako by Libra mohla ľuďom skutočne pomôcť. Nepoznáme napríklad kľúčové informácie o tom, koľko bude stáť prevod bežných peňazí do Libry a naopak.