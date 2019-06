Blesková výmena: Zbaviť sa starých bankoviek má byť problém

Zdroj: AIER

Medzi centrálnymi bankármi sa stáva populárna čo najrýchlejšia výmena peňazí. Najznámejším príkladom je demonetizácia Indie v roku 2016, avšak tento jav nie je obmedzený výhradne na rozvojové krajiny. Aj takí Švédi prežili v rokoch 2015 až 2017 sériu ultrarýchlych výmen. India a Keňa argumentovali, že ide o formu „vyčistenia“ alebo „vyliečenia“. Centrálni bankári však občanom nedokázali, že nepríjemnosti, ktoré museli počas rýchleho prechodu znášať, by boli kompenzované nejakými výhodami.

Ako vyzerajú typické štádiá výmeny bankoviek.

Úvod: Centrálna banka prestane tlačiť staré bankovky a do obehu zavádza nové.

Lehota spoločného obehu: Počas tohto obdobia sú staré aj nové bankovky zákonným platidlom a môžu sa použiť na nákup tovarov.

Lehota výmeny v retailových bankách: Banky vymieňajú staré bankovky za nové alebo ich berú ako vklady.

Výmena už len v centrálnej banke: Centrálna banka garantuje výmenu starých bankoviek za nové.



V minulosti bola výmena v centrálnych bankách navrhnuté tak, aby bola čo najmenej problematická. Napríklad, keď Kanada začala v roku 2011 vymieňať svoje staré papierové bankovky za bankovky plastové, nestanovila žiadne časové limity pre obdobie spoločného obehu a obdobie výmeny. Do dnešného dňa sa staré papierové doláre dajú stále minúť v každom obchode alebo zariadení. Tak isto aj v Austrálii. Všetky austrálske bankovky uvedené do obehu pred rokom 1996 zostávajú zákonným platidlom aj dnes. A to isté platí aj pre poslednú revíziu amerického zákona o 100 USD z roku 2013. Staré verzie stodolároviek platia rovnako ako najnovšia verzia po neurčitý čas.

Počas vojny tomu bolo inak. Keď napríklad USA bojovali vo vojne vo Vietname, americké vojenské platobné certifikáty boli často zrušené za jedinú noc, aby skomplikovali situáciu čiernemu obchodu. Aby zabránili tomu, že americká mena oslabí miestnu ekonomiku. Nemilosrdné falšovanie britských libier Nemcami počas druhej svetovej vojny trápilo britské úrady natoľko, že 16. apríla 1945 oznámili, že všetky existujúce bankovky v hodnote 10, 20, 50, 100 a 1 000 libier prestanú byť zákonným platidlom. Briti ich do konca mesiaca museli minúť. Do dnešného dňa nemá Spojené kráľovstvo žiadne 100 librové bankovky.





Dňa 8. novembra 2016 indický premiér Narendra Modi šokoval obyvateľov svojej krajiny, keď vyhlásil, že do obehu sa má uviesť nový súbor bankoviek v hodnote 500 a 2000 rupií. Nebola však reč o lehote spoločného obehu. Všetky existujúce bankovky 500 a 1000 rupií okamžite prestali byť zákonným platidlom. Výmena v retailových bankách trvala len dva týždne. Výmena v centrálnej banke zvyčajne trvá najdlhšie, ale v Indii mal ukončiť výmenu už na konci decembra.

Tieto prísne podmienky sa ukázali ako neznesiteľné, ľudia čakali v nekonečných radoch pred bankami, aby sa starých bankoviek zbavili skôr ako sa z nich stanú neplatné papieriky. Obchod sa zastavil, najmä v rozsiahlom neformálnom sektore Indie, kde dominujú peniaze.

Niet divu, že sa Keňa rozhodla ísť inou cesto. Keď centrálna banka Kene (CBK) 1. júna 2019 oznámila, že zavedie nový súbor bankoviek v nominálnej hodnote 50, 100, 200, 500 a 1000 šilingov, tie staré budú aj naďalej spoluobiehať s novými bankovkami na neurčitý čas. S výnimkou tisícky. Staré 1 000 šilingové bankovky prestanú platiť 1. októbra 2019, len štyri mesiace od dňa oznámenia. Po tomto dátume už nemôžu koexistovať, ani nemôžu byť vymenené za nové alebo použité ako vklady.







Na rozdiel od demonetizácie Indie, kenské vyhlásenie nespôsobilo paniku ani nočné mory. Štvormesačná lehota je v porovnaní s oznámením Modiho, že na druhý deň už peniaze naplatia, určite miernejšia. Navyše tieto štyri mesiace sa vzťahujú len najväčšiu bankovku. Ale aj štyri mesiace sú veľmi málo času. A to je zámer.



Krátke obdobia spoločného obehu a platnosti sú vymyslené na to, aby bol prechod na nové peniaze pre osoby s veľkým množstvom nezákonne získaných finančných prostriedkov čo najťažší. Podvodník s kufrom plným 1000 šilingových bankoviek ich nedokáže tak ľahko utratiť pred 1. októbrom a uloženie takéhoto objemu by upútalo pozornosť bankového úradníka. Indická blesková výmena mala pomôcť aj začleniť obyvateľstvo do finančného bankového systému. Tým, že zámena bankoviek bude mimoriadne nepohodlná, veľká časť populácie bola nútená otvoriť si účet. Hoci zatiaľ všetky údaje ohľadom demonitizácie Indie k dispozícii nie sú, to čo známe je, naznačuje, že sa nepodarilo splniť ani jeden z týchto cieľov. Vďaka rôznym trikom sa načas podarilo vrátiť približne 99,3 % starých bankoviek v hodnote 500 a 1 000 rupií, čo naznačuje, že len veľmi málo „čiernych peňazí“ zostalo mimo systém. Keďže Keňania budú mať na prechod viac ako štyri týždne a nie dva týždne, je pravdepodobné, že tí, ktorí majú ilegálne získané bankovky, stihnú tieto peniaze preprať.



Pokiaľ ide o finančnú inklúziu, dva roky po tom, čo sa výmena peňazí odohrala, Indovia do značnej miery držia rovnaké množstvo hotovosti ako predtým. Zdá sa, že demonetizácia nebola účinným prostriedkom na posun od hotovosti do digitálnych alternatív.

Okrem technických nedostatkov majú bleskové výmeny aj iný problém, nie sú celkom spravodlivé. Prinútia všetkých občanov k nepríjemnostiam, či už sa previnili alebo nie. Ale v slobodnej a demokratickej spoločnosti by sa nemal trest obmedziť len na vinníka? Orgány činné v trestnom konaní majú predsa k dispozícii množstvo nástrojov na chytenie podvodníkov. Nedávne zmeny, ktoré uskutočnili India, Keňa (ale aj Švédsko), sú pre občanov nepríjemné. Nie je jednoznačné, že prínosy dokážu eliminovať nepríjemnosti. V časoch minulých menové orgány obmedzili tieto druhy prísnych opatrení na vojnu. Možno by to malo tak aj zostať.