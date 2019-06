Napätie medzi Moskvou a Tbilisi rastie, Rusko sprísňuje kontroly gruzínskych vín

dnes 12:16 -

Rozhodnutie úradu padlo po minulotýždňových protestoch v Tbilisi. Tie nasledovali po vystúpení poslanca ruskej Štátnej dumy Sergeja Gavrilova v budove gruzínskeho parlamentu 20. júna, ktorý tam predsedal Medziparlamentnému zhromaždeniu pravoslávia (IAO). Gavrilov v čase rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 podporoval Abcházsko a Osetsko a aj v predvečer svojej cesty do Tbilisi uviedol, že uznanie Abcházska a Južného Osetska Ruskom považuje za nezvratné.



Ruský prezident Vladimir Putin zareagoval na protesty v Tbilisi zákazom letov ruských leteckých spoločností do Gruzínska a neskôr Rusko oznámilo zákaz pre gruzínske aerolínie využívať od 8. júla ruské letiská. Okrem toho aj cestovným kanceláriám bolo odporučené, aby zastavili predaj zájazdov do Gruzínska a ruskí turisti, ktorí sa v Gruzínsku nachádzali, boli vyzvaní, aby sa vrátili domov.

Najnovšie sa ruské úrady zamerali na kvalitu gruzínskeho vína. Aj v minulosti bolo víno obeťou sporov medzi Moskvou a Tbilisi, keďže patrí k významným vývozným artiklom Gruzínska.

Rusko takto zakázalo dovoz gruzínskeho vína a minerálnych vôd v roku 2006. Aj vtedy Moskva uvádzala, že nie sú v súlade s normami v Ruskej federácii. Tbilisi však opatrenia označilo za politicky motivovaný krok, keďže dva roky predtým nastúpil do funkcie prezidenta prozápadne orientovaný Micheil Saakašvili. Po ukončení jeho pôsobenia v prezidentskom úrade v roku 2013 Rusko zákaz na dovoz vína a minerálnych vôd zrušilo.