Poisťovne vrátili ľuďom doplatky, ide o viac ako 5 miliónov eur

dnes 11:16 -

Zdravotné poisťovne vrátili svojim poistencom doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ide o viac ako 5 mil. eur za prvý štvrťrok tohto roka. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili všetky zdravotné poisťovne.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vyplatila svojim poistencom celkovo vyše 3,8 mil. eur. Nárok na vrátenie doplatkov malo v prvom štvrťroku viac ako 185 tisíc poistencov, ktorí v tomto období prekročili ochranný limit spoluúčasti. Takmer dve tretiny z celkovej sumy dostali poberatelia invalidných dôchodkov, držitelia preukazu ZŤP a invalidní poistenci, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Vyše 855 tisíc eur poslala VšZP na účty poberateľov starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

V prípade poisťovne Dôvera išlo o takmer 56 tisíc poistencov, ktorým sa vrátilo na doplatkoch takmer 1,3 mil. eur. “Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 260 tisíc eur dôchodcom, 600 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 421-tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 3 300 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím,” informovala poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa Union vrátila doplatky 13 390 poistencom a boli vo výške takmer 297 tisíc eur. Poisťovňa najviac peňazí vrátila zdravotne ťažko postihnutým vo výške takmer 110 tisíc eur. Deťom do šesť rokov bolo vrátených na doplatkoch skoro 97 tisíc eur a invalidným dôchodcom takmer 56 tisíc eur.

Peniaze za doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sa poistencom vracajú automaticky do 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, ak je čiastka, o ktorú poistenec limit spoluúčasti prekročili, vyššia ako tri eurá. Ako na svojej internetovej stránke informuje poisťovňa Union, limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na liečbu ochorenia.