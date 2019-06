Správcovské spoločnosti pristupujú k problematike likvidity zodpovedne

dnes 12:31 -

Správcovské spoločnosti na Slovensku pristupujú podľa správcovskej asociácie k problematike likvidity zodpovedne. Likviditu v podielových fondoch spomína ako rizikový faktor Národná banka Slovenska v najnovšej správe o finančnej stabilite. "O tom, že slovenské správcovské spoločnosti pristupujú k tejto problematike na odbornej úrovni, svedčí aj fakt, že počas druhej najväčšej finančnej a následnej hospodárskej krízy za posledných sto rokov, keď za posledné tri mesiace roku 2008 sme na Slovensku zaznamenali celkové redemácie (vyplatenie investície na účet klienta, pozn. red.) vo výške 1,5 mld. eur, ani jeden zo slovenských fondov nemal taký problém s likviditou, ktorý by spôsobil pozastavenie vyplácania žiadostí o vrátenie podielov čo len na jediný deň," povedal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Ivan Znášik.

Na druhej strane ja podľa Znášika pravda, že vtedy na Slovensku neexistoval v súčasnosti úspešný sektor realitných fondov. Aj u nich je riadenie likvidity veľmi dôležité. Avšak podľa Znášika z hľadiska ich podstaty, ktorou je investovanie priamo do nehnuteľností generujúcich zisk z nájmov a zmeny ocenenia v čase, je nízka likvidita týchto aktív ich prirodzenou vlastnosťou. "Preto je dôležité pre investorov túto prirodzenú vlastnosť realitných fondov poznať a neinvestovať do nich väčšiu časť svojich úspor a byť pripravený na možnosť, že budú musieť počkať pol roka alebo rok, aby sa k investovaným peniazom dostali v prípade vážnych problémov na trhu nehnuteľností. A to v prevažnej miere z dôvodu získania férovej ceny pri predaji nehnuteľnosti, ktorá vyžaduje hlavne čas," poznamenal Znášik.

Upozorňovanie na problematiku likvidity prichádza najmä od európskych regulátorov a národný regulátor, Národná banka Slovenska, na tieto trendy reaguje. Slovenská asociácia správcovských spoločností si vie predstaviť zmeny a vylepšenia v legislatíve a regulácii fondov nehnuteľností a aktívne o nich rokuje, avšak výraznú reguláciu likvidity vo fondoch všeobecne považuje ako kontraproduktívne, pretože výška miery likvidity podľa Znášika ovplyvňuje negatívne výkonnosť fondov ako takých. "Pripadá mi to podobne akoby úrad pre civilné lietanie (FIAA) chcel zmenšiť dĺžku krídel lietadiel len preto, aby dokázali bezpečne pristávať aj na diaľnici v prípade problémov za letu, napriek tomu, že to spôsobí výrazné zníženie efektivity letu," dodal Znášik.