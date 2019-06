Nad 11 000 dolárov prvýkrát za 15 mesiacov: Banka Facebook tlačí Bitcoin stále vyššie

Zdroj: CNBC;marketwatch

dnes 10:02

Digitálna minca dosiahla v pondelok ráno 11 307,69 USD okolo, podľa Cocondesk indexu Bitcoinu, ktorý berie do úvahy cenu kryptomeny na rôznych burzách. To je najvyššia úroveň od 5. marca 2018. Bitcoin ale neskôr odpísal časť z týchto ziskov a obchodoval sa okolo 10,624,10 USD.

Bitcoin v tomto roku rastie o viac ako 170 %. Nárast ceny bitcoinov tiež pomohol zdvihnúť cenu iných digitálnych mincí ako je ethereum, ktorého cena sa v tomto roku viac ako zdvojnásobila.





Zdá sa, že investori už zabudli na prasknutie bitcoinovej bubliny po tom, čo v decembri 2017 dosiahol rekordnú hodnotu viac ako 19 000 USD. Cena kryptomeny sa prepadla v priebehu roka 2018 a do začiatku roka 2019, kde klesla na nízku až strednú hodnotu 3 000 USD za token.

Od konca februára však bitcoin opäť pochoduje vyššie a vyššie. Je to reakcia na to, ako veľké spoločnosti začali oznamovať projekty súvisiace s kryptomenou. Pravdepodobne to však boli správy o kryptomene Libra v réžii Facebooku, ktorá pomohla zvýšiť cenu bitcoinom. Projekt Facebooku však čelil mnohým otázkam od politikov a centrálnych bankárov, ktorí pozorne sledujú jeho vývoj.

"Nárast cien je spôsobený dvoma hlavnými faktormi. Jedným z nich je rastúci konsenzus medzi investičnou komunitou, že bitcoin je legitímnym uchovávateľom hodnoty pre digitálny vek, a druhým je uvedenie Libry, čo prinútili každého generálneho riaditeľa, aby bral kryptomeny vážne," cituje Jehana Ču, spoluzakladateľa Kenetic Capital, investora pre startupy z oblasti blockchainu CNBC. Blockchain je základná technológia, na ktorej beží aj bitcoin.



Bankovníctvo je najvýnosnejším odvetvím na svete. Podľa FactSet majú celosvetovo obchodované banky celkovú trhovú hodnotu okolo 4,5 bilióna dolárov. V prípade Facebooku Libra nebude len „menou“. Bude to banka. „Cieľom Libry je vytvoriť pevný základ pre finančné služby ... ktoré by mohli uspokojiť každodenné finančné potreby miliárd ľudí,“ píše takzvané združenie Libra v dokumentoch.

Štruktúra Združenia Libra dáva najavo, že technicky bude mena „úplne nezávislá“ na Facebooku. Asociácia bude teoreticky samostatným „neziskovým“ orgánom so sídlom vo Švajčiarsku, ktorý bude dohliadať na novú „menu“. Takže nikto nemôže povedať, že je to banka Facebooku alebo banka Zuckerberga. Kým Facebook bude len jedným z členov združenia, bude aj najväčšou a najsilnejšou spoločnosťou v sieti. Nikto iný nemá mesačne 2,4 miliardy aktívnych užívateľov, pričom ich počet narastá o 8 % ročne. Hoci združenie nemá byť ziskové, finančný systém Libra v skutočnosti vyplatí dividendy všetkým svojim členom.

Ak si otvoríte účet Libra alebo „peňaženku“, Libra bude investovať vaše peniaze do dlhopisov s úročením, pričom vám nebude nič platiť. Členovia si ponechajú rozdiel ako dividendu. A ak sa táto vec rozbehne, niekto príde k veľkým peniazom. Vo výsledku všetky ostatné zúčastnené spoločnosti, od eBay až po Uber a Mastercard, budú naviazané viac a viac k ekonomickému záujmu Facebooku, píše marketwatch.