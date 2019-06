Ceny ropy ďalej rastú, cena Brentu sa pohybuje okolo 65,50 USD za barel

dnes 8:16 -

"Situácia na Blízkom východe pravdepodobne povedie na začiatku týždňa k ďalšiemu rastu cien, keďže trhy čakajú na odpoveď Iránu," povedal Edward Moya, analytik zo spoločnosti OANDA v New Yorku.



Ceny ropy vyskočili minulý týždeň nahor potom, ako Irán zostrelil americký dron, ktorý bol podľa USA v medzinárodnom vzdušnom priestore, Teherán ale tvrdí, že sa nachádzal nad jeho územím. V dôsledku rastúceho napätia na Blízkom východe vzrástla cena Brentu za minulý týždeň zhruba o 5 %. Bol to prvý rast ceny tejto ropy za posledných päť týždňov. Cena WTI sa za týždeň zvýšila až o 10 %, čo bol najvyšší rast od decembra 2016.



Výraznejšiemu rastu cien čiastočne zabránila informácia, že počet aktívnych ropných vrtov v USA za minulý týždeň vzrástol, aj keď minimálne. Ropné spoločnosti pridali v týždni do 21. júna jeden ropný vrt navyše, čím sa ich počet zvýšil na 789.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 7.26 h SELČ o 29 centov na 65,49 USD (57,87 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 57,85 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 42 centov.