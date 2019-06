Stresové testovanie ukázalo, že 18 najväčších bánk v USA by kríze odolalo

dnes 13:31 -

Najväčšie americké banky sú dostatočne silné na to, aby odolali vážnemu ekonomickému poklesu a boli by schopné fungovať bez kolapsu. Vyplýva to z výsledkov stresového testovania, ktoré urobil americký Federálny rezervný systém (Fed). Testovanie ukázalo, že 18 najväčších bánk v USA profituje zo zlepšovania ekonomiky, pričom majú dostatočne silné bilancie na to, aby vydržali vplyv hlbokého poklesu globálneho hospodárstva a rast nezamestnanosti v USA na dvojcifernú úroveň.

Fed svoje stresové testovanie upravuje každý rok v závislosti od ekonomickej klímy. Tohtoročný najhorší scenár centrálnej banky USA rátal s teoretickou hlbokou globálnou recesiou, počas ktorej by americká miera nezamestnanosti stúpla na 10 percent z terajšej úrovne 4 percentá a akciový trh by oproti svojej kulminácii oslabil o 50 percent. Stresové testovanie Fed-u zároveň skúmalo, ako by sa najväčšie banky vysporiadali s prudkým poklesom cien nehnuteľností a so zvýšeným napätím na trhu podnikových dlhopisov.