V USA sa objavili špekulácie o znížení úrokovej sadzby Fedu

dnes 17:01 -

Americká centrálna banka Fed pravdepodobne do konca roka vyhovie požiadavke prezidenta Donalda Trumpa a zníži svoju základnú úrokovú sadzbu. Podľa portálu nemeckého denníka FAZ.net s tým americká centrálna banka nerobí nijaké veľké tajnosti.

Fed bude v tomto smere konať, keď bude treba, aby zabezpečil pokračovanie konjunktúry. Centrálna banka o tom informovala vo svojom vyhlásení pre tlač.

Prísľub Fedu, že pravdepodobne zníži svoju základnú úrokovú sadzbu, by mal znížiť tlak na jeho šéfa Jeroma Powella, na ktorého nalieha Trump už dlhší čas. V poslednom období sa objavili v médiách špekulácie, že by šéf Bieleho domu mohol Powella predčasne odvolať. „Myslím si, že zákon hovorí jasne. V úrade som na štyri roky a mám v úmysle zostať v ňom do konca funkčného obdobia,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii po rokovaní Fedu jeho predseda.

Fed odôvodňuje svoju aktuálnu úrokovú sadzbu 2,25 až 2,50 % silným pracovným trhom a miernym rastom spotrebiteľských výdavkov. Miera investovania však zostáva nízka. Inflácia v krajine je pod inflačným cieľom 2 % ročne. Do konca roka by mohla byť na úrovni 1,5 %.

Jeden z desiatich centrálnych bankárov, ktorí rozhodujú o výške úrokových sadzieb Fedu, James Bullard hlasoval za zníženie úrokovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. Viac ako polovica grémia Fedu predpokladá, že úroky centrálnej banky klesnú tento rok najmenej raz.