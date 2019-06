Dotácie od štátu klasické hybridné vozidlá nedostanú

Zdroj: TASR

"V novele zákona sa navrhuje podpora iba pre hybridy typu plug-in (PHEV)," uviedol hovorca ministerstva Maroš Stano. Záujemcovia o tento typ automobilov s rekuperáciou energie a so zabudovaným elektromotorom tak budú musieť zaplatiť plnú cenu, alebo sa preorientovať na drahšie plug-in hybridné automobily s možnosťou externého dobíjania batérií.



Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Ján Pribula považuje vyradenie klasických hybridných pohonov z možnosti pridelenia štátnej podpory za správne. "Z pohľadu emisií produkovaných priamo vozidlom je zásadný rozdiel, pokiaľ vozidlo dobije batérie využívané na elektrický pohon z externého zdroja alebo iba prevádzkou motora inštalovaného vo vozidle," povedal Pribula.



Obe technológie využívajú všetky možnosti rekuperácie energie na dobíjanie, no rozdiel je, ako sa dobije batéria na plnú kapacitu v prípade, že sa nedobila za jazdy rekuperáciou energie. "Podpora má byť orientovaná na nízkoemisné vozidlá a z tohto pohľadu sú plug-in hybridy preferované," dodal Pribula.



Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrika Križanského klasický hybrid nie je elektromobil, ale je to auto so spaľovacím motorom, ktoré batériu používa iba na zlepšenie spotreby a batériu nabíja motor. "To znamená, že podporou hybridov by sa stratil zmysel celého zákona," uviedol Križanský.



Pokiaľ bude zákon v nezmenenej forme schválený, umožní ministerstvu vypísať výzvy na dotácie nákup automobilov s vymedzeným druhom pohonu. Účinnosť zákona navrhlo MH na 15. októbra tak, aby mohlo ešte v roku 2019 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí.



Príspevok bude možné získať na nové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ktoré môžu mať zároveň aj nádrž na iné palivo. Podporu dostanú aj vozidlá s motorom, ktorý využíva palivo s obsahom najmenej 15 % biozložky, autá s elektromotorom a s možnosťou dobíjania batérií z externého zdroja a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Dotáciu až do výšky 35 % z celkovej ceny auta môže ministerstvo udeliť súkromným osobám, podnikateľom, firmám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) a ich organizáciám.



Podľa Pribulu je dôležitá aj možnosť dotovania vozidiel na skvapalnený či stlačený plyn. "Je to jedna z uhlíkovo neutrálnych, respektíve nízkoemisných technológií pre alternatívny pohon predovšetkým v ťažkej nákladnej a osobnej doprave, ktorá sa v súčasnosti javí ako veľmi dôležitá cesta, akou znižovať emisie z dopravy," povedal.



Pre tento druh predovšetkým diaľkovej dopravy v súčasnosti podľa Pribulu ešte neexistuje veľa efektívnych riešení, ako zabezpečiť ciele redukcie emisií v súlade s legislatívou EÚ. "Zaradenie technológie na plyn medzi tie, ktoré je možné podporiť, hodnotíme kladne, no ako bude vyzerať konkrétna dotačná schéma, či bude podporovať túto alternatívu a kedy, na to si treba ešte počkať," dodal generálny sekretár.

Samotný zákon však neznamená automatickú podporu nákupu vozidiel s alternatívnym pohonom. Križanský očakáva, že ministerstvo hospodárstva by mohlo vyhlásiť konkrétnu výzvu na dotovanie nákupu elektromobilov ešte v tomto roku. "Podľa našich informácií má prísť výzva zo strany MH SR niekedy v treťom až štvrtom štvrťroku 2019," dodal Križanský.