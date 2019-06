Čína nemusí devalvovať svoju menu, ak ňou porazí dominanciu amerického dolára

Zdroj: CNBC

Bývalý predseda Goldman Sachs Asset Management Jim O'Neill povedal, že Čína by mohla využiť svoju menu na získanie náskoku nad USA. Nie však devalvovaním jüanu. Peking môže uvažovať o rozšírení úlohy jüanu na celom svete. Niektoré kroky preto už Čína urobila. Čínske akcie A - akcie obchodované v Číne - boli zahrnuté do indexov globálnych a regionálnych indexov poskytovateľa indexu MSCI. Akcie A, ako aj čínske dlhopisy v indexe Bloomberg Barclays sa obchodujú v juanoch.

Keďže čínske aktíva sa čoraz viac obchodujú na svetových trhoch, viac cudzincov bude musieť obchodovať s jüanom, čo by napĺňalo zámer internacionalizácie meny. „Niektorí samozrjem tvrdia, že je to posledná možnosť, že by Čína začala predávať veľmi veľké množstvo amerických dlhopisov... čo by sa pravdepodobne odrazilo na hodnote čínskych investícií,“ povedal O'Neill pre televíziu CNBC.

Čína je v súčasnosti najväčším držiteľom vládneho dlhu USA, vlastní približne 1,12 bilióna USD v amerických štátnych dlhopisoch. Analytici diskutovali o tom, či Peking zváži takzvanú „jadrovú možnosť“ vo svojom obchodnom boji s USA - definovanú ako predaj amerických pokladničných poukážok a spustenie rastu úrokových sadzieb, ktoré by mohli poškodiť americkú ekonomiku.





Slabší jüan bol kľúčovým zdrojom sporu medzi USA a Čínou, pričom americký prezident Donald Trump obvinil Peking z úmyselného manipulovania s menou, aby bol jej vývoz lacnejší. Ale slabý juan tiež zníži dôveru investorov. „Nemyslím si, že by devalvácia renminbi vôbec dávala zmysel,“ povedal O'Neill využijúc ďalší názov pre čínsku menu. Ďalší spôsob, akým by Čína mohla posilniť svoju globálnu pozíciu, je využiť rastúcu silu svojich spotrebiteľov, povedal O'Neill. Domáca spotreba v súčasnosti predstavuje iba 40 % HDP krajiny, v porovnaní so 70 % v USA. „V priebehu najbližšieho desaťročia, dvoch, nemôže americký spotrebiteľ pokračovať v tom aby mal dominantný podiel na raste americkej ekonomiky. Zatiaľ čo Čína môže dosiahnuť sen typu BRIC ... čínski spotrebitelia budú pokračovať v raste,“ povedal O'Neill. Skratku BRIC, pre ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie a Číny, použil schválne. Predpovedá, že tieto štyri rozvíjajúce sa krajiny sú na ceste k zmene svetového hospodárstva.