Dolárovým milionárom patrí polovica sveta

V roku 2015 vlastnili dolároví milionári len 43 percent celosvetového finančného majetku.

Celkový súkromný majetok sa vlani zvýšil o 1,6 percenta na 205,9 bilióna dolárov. Počet dolárových milionárov ale rástol rýchlejšie - zvýšil sa o 2,1 percenta.

Najsilnejšia nerovnosť panuje v Severnej Amerike. V Spojených štátoch a Kanade vlastnia dolároví milionári 65 percent zo 72,8 bilióna dolárov finančných prostriedkov sústredených v rukách súkromných osôb. Trochu slabšie sú podľa štúdie majetkové rozdiely v druhom najbohatšom regióne sveta, ktorým je stále ešte západná Európa. Tam vlastnia milionári len 41 percent všetkých súkromných financií.





Rok 2018 pritom pre majetných nebol príliš povzbudivý. V jeho druhej časti sa prepadli ceny akcií, čo predstavovalo jeden z hlavných dôvodov pomerne slabého rastu globálneho finančného majetku. Ten sa ešte v roku 2017 medziročne zvýšil o 6,2 percenta.

Pre obdobie do roku 2023 odhadujú analytici BCG každoročný rast súkromného finančného majetku o 5,7 percenta. Počet dolárových milionárov by sa potom mal zvýšiť na 27,6 milióna. O druhé miesto, čo do objemu finančných aktív, by však mohla prísť západná časť európskeho kontinentu. BCG odhaduje, že v roku 2023 sa objem aktív v tejto oblasti vyšplhá na 53,1 bilióna dolárov, zatiaľ čo v Ázii, kde ležia dve silne rastúce hospodárske mocnosti Čína a India, už by to mohlo byť 58,2 bilióna dolárov.