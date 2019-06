Rizikové aktíva sa opäť dostali pod tlak

Zdroj: fidelity

FED bude musieť skôr, či neskôr zasiahnuť

Eskalácia obchodného sporu prichádza v čase slabého globálneho ekonomického rastu a pokračujúceho spomaľovania v USA. Neoficiálne údaje naznačujú, že rast amerického HDP bude za druhý kvartál slabší než sa očakávalo, možno aj nižší ako jedno percento. Je to podstatne menej ako sa čakalo pred niekoľkými týždňami. Na základe toho začal trh preceňovať tento fakt a jeho možný dopad na rozhodovanie Fedu.

Výnosy na amerických pokladničných poukážkach klesli v máji o 30 bázických bodov a aktuálne sa obchodujú blízko dvoch percent. Trhy v tejto situácií počítajú až s tromi zníženiami sadzieb Fedu v nasledujúcich 12tich mesiacoch. Jeho predstavitelia okrem toho naznačujú, že Fed „môže skôr či neskôr zasiahnuť“. Fakt, že Fed sa nevymedzuje proti trhovým očakávaniam len potvrdzuje jeho postoj v prospech budúceho zníženia sadzieb.





Z makroekonomického pohľadu bude podľa nás Fed vyčkávať. Možnosť „bezpečnostného“ zníženia sadzieb pritom citeľne vzrástla. Aby centrálna banka utlmila napätie zo sporov a pri málo pravdepodobnom ďalšom kole fiškálnych stimulov, má monetárna politika pred sebou ťažkú úlohu vyvážiť negatívne dôsledky obchodnej vojny. Americké vládne pokladničné poukážky by však mali naďalej ťažiť z podpory americkej makroekonomiky. Treba pritom dávať pozor na čísla z pracovného trhu, ktoré sú zatiaľ stále silné.

Revízia dlhopisového výhľadu v Európe

Rovnako ako u amerických aj pri nemeckých vládnych dlhopisoch zatlačili obavy výnosy na rekordné minimá. Hoci predchádzajúca stabilizácia európskej ekonomiky v úvode roka vytlačila výnosy nemeckých vládnych dlhopisov nahor, nové napätie spôsobilo zvrat. Horší výhľad nás prinútil zrevidovať naše európske dlhopisové portfólio. Stále počítame s poklesom výnosov dlhopisov jadra eurozóny. Počítame však v reakcii na riziko aj s vyrovnávaním výnosových kriviek tak u jadra, ako aj zvyšnej časti kontinentu.

Naďalej sme veľmi opatrní pri talianskych vládnych dlhopisoch. Voľby do Európskeho parlamentu potvrdili nárast popularity populistických strán na čele s Matteom Salvinim a Marine Le Penovou. Nedošlo však k jednoznačnému víťazstvu populistov, ktorého sa mnohí obávali. Zelení ako aj Liberáli, obe proeurópske strany, tiež dosiahli veľmi dobré výsledky. Doznievajú ale dôsledky európskych volieb na národných úrovniach. V Nemecku napríklad rezignovala na základe slabých výsledkov šéfka strany SPD Andrea Nahles.





V Taliansku sa Matteo Salvini cíti výsledkami eurovolieb povzbudený. Vystupňoval už svoju rétoriku voči Európskej komisii pred jesennými rokovaniami o talianskom deficite. Aj v Európe sa na nálade negatívne podpisuje obchodná vojna. Uvalenie ciel na vývoz áut bolo odložené na jeseň. Tento problém je preto mimo pozornosti len dočasne.

ECB predĺžila svoj výhľad na budúce úrokové sadzby. Aktuálne vidí zachovanie sadzieb na súčasných úrovniach „najmenej do prvého polroku 2020“. Boli oznámené aj bližšie detaily nového kola dlhodobých cielených operácií (TLTRO III). Podmienky sú v súlade s očakávaniami. Ak by sa makroekonomické výsledky dramaticky zhoršili, ECB je pripravená zasiahnuť a má na to dostatok priestoru, vrátane oživenia programov PSPP a CSPP. Ak by ECB začala opäť reinvestovať príjmy z maturujúcich dlhopisov do dlhodobých inštrumentov, pomohlo by to znížiť riziko, ak sa situácia vyhrotí.

Náročné prostredie v Británii znevýhodňuje britské dlhopisy

Po rezignácií Theresy Mayovej sa pozornosť upriamila na výber jej nasledovníka. Konzervatívna strana bude musieť nájsť vhodných kandidátov do konca júna a medzi dvomi z nich si bude vyberať v straníckych voľbách v júli. Väčšina zo súčasných záujemcov sa zdá byť ochotná pripustiť aj tvrdý brexit. Britská makroekonomika je pod tlakom. Britské vládne dlhopisy sú ovplyvnené vývojom na iných trhoch. Zastávame pri nich negatívny postoj, a to aj kvôli ich vysokým valuáciám.

Autorom je Andrea Iannelli, investičný riaditeľ Fidelity International. Text je výťahom z mesačného dlhopisového výhľadu spoločnosti Fidelity International, ktorý reprezentuje strednodobú prognózu dlhopisového tímu spoločnosti.