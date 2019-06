Časovaná bomba menom kreditná karta

Zdroj: AIER

Podľa najnovšej štúdie o zadlženosti platobných kariet WalletHub Američania všetkých vekových kategórií splatili v prvom štvrťroku 38,2 miliárd dolárov dlhu z kreditných kariet, čo je štvrtá najväčšia štvrťročná splátka. Napriek tejto veľkej sume WalletHub odhaduje, že dlh spotrebiteľov na kreditných kartách sa za rok 2019 zvýši o 70 miliárd dolárov. Vzhľadom na to, že Američania teraz dlhujú viac ako 1 bilión dolárov, mileniáli majú rovnaký problém ako staršie ročníky.

Spoločnosti poskytujúce kreditné karty ponúkajú karty s vysokými úrokovými sadzbami, pretože spotrebitelia, ktorí sa na takéto karty spoliehajú, sú rizikovejší. Aby mohli pokryť svoje náklady a dosiahnuť určitý zisk, tieto spoločnosti pripisujú svojim produktom vysoké úrokové sadzby, aj keď musia uspieť v konkurenčnom boji. Jednoducho potrebujú osloviť čo najviac zákazníkov.

Skutočnosť, že sa toľko ľudí sa spolieha na kreditné karty pri základných nákupoch a dokonca aj na platenie účtov, vypovedá niečo o ekonomike krajiny: kúpna sila dolára nestačí na infláciu.

Po finančnej kríze v roku 2007 mierila politika Federálneho rezervného systému na udržanie nízkych úrokových sadzieb a rozšírenie bilancie, čím sa vytvorila väčšia rezerva americkej meny a do obehu sa pustilo viac peňazí. Zatiaľ čo tí, ktorí na tieto peniaze siahnu ako prví, napríklad bankári z Wall Streetu, zarábajú. Všetci ostatní v dlhodobom horizonte strácajú na vládnej politike rozširovania peňažnej zásoby a umelého zvyšovanie cien zdrojov, čo vo výsledku devalvuje menu.



Ak by život nebol tak drahý, ako je kvôli mylným menovým politikám krajiny, potom by sa pravdepodobne Američania nespoliehali na kreditné karty.

Je pravda, že aj spotrebitelia by mohli byť disciplinovanejší. Menej by sa spoliehali na kreditné karty, ak by pochopili, čo to znamená pre ich financie v dlhodobom horizonte. Bohužiaľ im chýba základná finančná gramotnosť a často vnímajú kreditné karty ako súčasť života. Nakoniec, neznalosť ich finančných rozhodnutí, ako aj zavádzajúce politiky vlády, vytvárajú časovanú bombu.