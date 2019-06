Zníženie cla: Čína rozvinula červený koberec pre iné krajiny, chce nahradiť americký tovar

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:52 -

Takýto krok zo strany Číny posunul americké firmy do „značnej nevýhody v nákladoch“, uviedli výskumníci PIIE. Okrem získania náskoku proti USA v obchodnej vojne, zníženie ciel na výrobky pochádzajúce z iných krajín umožňuje Číne obmedziť ekonomické škody.



Výskum ukázal, že priemerná colná sadzba Číny na tovar z USA vzrástla z 8 % na začiatku roka 2018 na 20,7 % v tomto mesiaci. Priemerná colná sadzba Číny na jej dovoz zo všetkých ostatných krajín klesla z 8 % na začiatku roka 2018 na 6,7 % vlani v novembri a dnes je na rovnakej úrovni.

Čínsky krok smerom k nižšiemu clu z iných krajín ako USA sa nedostal do pozornosti napriek značnej medializácii toho, čo si Peking a Washington navzájom odkazujú a robia. Americké firmy sú tak v značnej nevýhode. „Čína začala s rozvíjaním červeného koberca pre zvyšok sveta. Všetci ostatní sa tešia oveľa lepšiemu prístupu k 1,4 miliónom spotrebiteľov v Číne,“ uviedla expertná skupina v správe z 12. júna. „Trumpove provokácie a odvetné reakcie Číny znamenajú, že americké spoločnosti a pracovníci sú teraz v porovnaní s čínskymi firmami a firmami v tretích krajinách značne znevýhodnení,“ napísali výskumníci.





V správe sa uvádza, že ďalším dôležitým dôsledkom činnosti Číny je, že v dôsledku obchodnej vojny „Američania pravdepodobne utrpia viac, než si myslí prezident Trump“. Zavedenie zvýšených ciel na americké výrobky znamená, že čínske firmy a spotrebitelia budú musieť znášať dodatočné náklady na dovoz z USA. Teraz však majú možnosť odkloniť sa od amerických dodávateľov, pretože môžu dovážať rovnaké výrobky z iných krajín za lepšiu cenu. "Nie je to dobrá správa pre vývozcov z USA," uvádza sa v správe a vysvetľuje, že "znížením ciel na dovoz do Číny z iných krajín znamená, že vývozcovia z USA čelia aj rastúcemu znevýhodneniu v porovnaní s konkurentmi v Kanade, Japonsku, Európe a inde."

Zatiaľ čo celkový dovoz Číny v posledných mesiacoch klesol v dôsledku spomalenia hospodárskeho rastu, nákup amerického tovaru v krajine klesol oveľa rýchlejšie, poznamenal think tank.



A nie je to len Čína, ktorá americké firmy postihuje v dôsledku politík prezidenta Trumpa. Bol to Trump, ktorý rušil z Transpacifické partnerstvo a podľa PIIE znevýhodnil amerických vývozcov hovädzieho mäsa. „Toto je len jeden z dobrých dôvodov, prečo nie je ľahké vyhrať obchodné vojny,“ napísali výskumníci.