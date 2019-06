Kryptomena Facebooku: Európski politici ju vidieť nechcú

Zdroj: CNBC

Stačilo len pár hodín po oznámení Facebooku, ako si predstavuje budúcnosť platieb, a francúzsky minister financií Bruno Le Maire celý projekt spochybnil. Le Maire povedal, že tak neznie otázka, či sa Libra stane „suverénnou menou“, uviedol Bloomberg. „Nemôže. nesmie sa to stať,“ dodal.

Skupina G-7, v ktorej je aj Francúzsko, Spojené kráľovstvo a USA, sa snažia vytvoriť fórum na hodnotenie rizík digitálnych mien, ako je Libra, v rámci finančného systému. Napísal o tom Financial Times, ktorý sa odvoláva na list od Le Mairea a guvernéra Banque de France Francoisa Villeroy de Galhaa. V skupine budú zastúpené centrálne banky a Medzinárodný menový fond.

Markus Ferber, nemecký člen Európskeho parlamentu, varoval, že Facebook by sa mohol stať „tieňovou bankou“ s virtuálnymi menovými plánmi, informuje Bloomberg. Na druhej strane, guvernér Bank of England Mark Carney sa zdal byť otvorenejší pre takéto plány, povedal, že si zachováva otvorenú myseľ, hoci varoval, že Libra bude musieť čeliť regulácii. „Čokoľvek, čo funguje v tomto svete a stane systémovým, bude musieť podliehať najvyšším štandardom predpisov,“ povedal centrálny bankár.





Facebook chce Libru uviesť na trh v roku 2020, token má byť pod dohľadom konzorcia spoločností vrátane Visa a Uber. Pôjde o takzvaný stablecoin, čo znamená, že bude krytý aktívami a jeho cieľom je držať sa okolo určitej hodnoty, nie aby kolísal ako bitcoin a iné kryptomeny. Spoločnosť tiež vyvinula digitálnu peňaženku s názvom Calibra, ktorá umožňuje jej užívateľom ukladať a vymieňať tokeny. Biela kniha, ktorá stanovuje základnú technológiu a konečný cieľ projektu, poukazuje na ochotu konzorcia spolupracovať s regulačnými orgánmi. „Sme presvedčení, že spolupráca a inovácia s finančným sektorom, vrátane regulátorov a expertov v rôznych priemyselných odvetviach, je jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby tento nový systém podporoval udržateľný, bezpečný a dôveryhodný rámec,“ uvádza sa v dokumente.

Mnohí odborníci vidia aktivity Facebooku v krypte ako sľubné znamenie pre odvetvie. Rovnako však hovoria, že tu sú určité regulačné prekážky. „Správy prichádzajú v čase, keď je Facebook pod silným tlakom zo strany regulátorov, akcionárov a používateľov na riešenie nedostatkov v oblasti ochrany súkromia,“ povedal Aurelie L’Hostis, senior analytik spoločnosti Forrester pre CNBC.

Facebook spolupracuje s finančnými spoločnosťami, ako sú Visa a Mastercard, čo znamená „že môžeme očakávať, že regulačné orgány a vlády vznesú otázky týkajúce sa procesu zhromažďovania finančných údajov a správy finančných údajov Facebookom a či tento systém spĺňa všetky zákonné a regulačné požiadavky,“ hovorí L´Hostis.

Analytici investičnej banky Raymond James tvrdia, že vidia istý potenciál v digitálnej peňaženke Facebooku, v Calibre, ktorá by mohla pomôcť splniť cieľ spoločnosti poskytovať „základné finančné služby tým, ktorí nemajú prístup k bankovým službám“. Aj keď je otázne, či kryptomena Libra dokáže prilákať dostatok zákazníkov z tradičných finančných služieb a vytvárať zisk, hovoria, že zameranie sa na finančné odvetvie by mohlo zvýšiť prijatie elektronického obchodu, z čoho by mal prospech aj FB.