Návrh zmluvy od VšZP chráni lekárne, tvrdí poisťovňa

dnes 9:46 -

Návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) chráni lekárne. Poisťovňa to uviedla v reakcii na kritiku Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), ktorá návrh odmieta. Všeobecná zdravotná poisťovňa v týchto dňoch doručuje návrh zmluvy lekárňam, no podľa komory je v rozpore so zákonom o liekoch, požaduje pri nepodpísaných elektronických predpisoch ich papierovú formu a predlžuje splatnosť faktúr.

“Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá je absolútnym zástancom a podporovateľom elektronizácie v zdravotníctve, ide len o dodržiavanie zákona,” informovala vo svojom stanovisku štátna poisťovňa. “Lekárňam bol expedovaný taký návrh zmluvy, ktorý je nielen v súlade s legislatívou, ale myslíme si, že dokonca chráni lekárne, ak zistia, že elektronický recept nemá platný podpis predpisujúceho lekára,” informovala VšZP. Podľa poisťovne by malo byť aj v záujme lekárne, aby vydávala liek na taký predpis, ktorý je platný. “Veď nakoniec je to v záujme ochrany zdravia pacientov,” konštatovala poisťovňa.

VšZP zdôraznila, že lekárňam posielali návrh zmluvy. “Vzápätí sme obdržali 6. júna niekoľko závažných pripomienok, ktoré sme v priebehu minulého týždňa vyhodnocovali. Nasledovať bude ďalšie rokovanie o podmienkach prijateľných pre oboch zmluvných partnerov,” ukončila poisťovňa.