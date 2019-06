Iniciatíva EÚ zlepšila hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

dnes 14:16 -

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že hodnotí prvý rok vykonávania iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions) v Prešovskom kraji na Slovensku. V správe exekutívy Európskej únie (EÚ) sa uvádza, že ide o slovenský "región s nízkymi príjmami", ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a zvyšku Slovenska.

V správe sa uvádza, že Prešovský kraj v rámci iniciatívy Dobiehajúce regióny využíva know-how eurokomisie a Svetovej banky (SB) na podporu zamestnanosti a rastu. Druhá etapa tejto iniciatívy sa začne na budúci mesiac.

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová v tejto súvislosti pripomenula, že iniciatíva pre dobiehajúce regióny ukázala, že politika súdržnosti neponúka "univerzálne riešenia", ale je schopná prispôsobiť sa špecifickým regionálnym potrebám. "Teší ma, že môžem pozorovať obdivuhodné výsledky, ktoré táto iniciatíva mala v Prešovskom kraji. Vďaka patrí aj veľkej spolupráci medzi expertmi Komisie a Svetovej banky a krajskými orgánmi," opísala situáciu.

Experti podľa jej slov pomohli krajským orgánom vypracovať akčný plán na hospodársku transformáciu zahŕňajúci štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie. Na vypracovanie a realizáciu tohto akčného plánu bolo vyčlenených 1,3 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ.

Komisia upozornila na to, že výsledky iniciatívy pre dobiehajúce regióny pre Prešovský kraj majú aj podobu viacerých investícií do zručností miestnych pracovných síl, efektívnejšieho riadenia energie v kraji a vytvorenie nového krajského dátového systému na zlepšenie rozhodovania v prospech rozvoja regiónu. V praxi to znamená financie pre päť škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania a prípravy, čo pomôže žiakom pripraviť sa na pracovné miesta zajtrajška v odvetviach ako strojárstvo, agropotravinárstvo, biohospodárstvo, gastronómia, remeslá a služby. Kraj vďaka finančnej pomoci EÚ vytvoril systém energetického manažérstva, ktorý bude systematicky posudzovať spotrebu energie v 488 verejných budovách a identifikovať možnosti ušetrenia energie. Cieľom je zaviesť tento systém aj do iných slovenských regiónov, ktoré tiež potrebujú zvýšiť energetickú efektívnosť.

V júli 2019 sa začne realizácia druhej etapy iniciatívy Dobiehajúce regióny na Slovensku, ktorá sa predĺži o ďalší rok, s vyčlenenými prostriedkami EÚ vo výške dvoch miliónov eur. Dôraz sa bude klásť na prezentovanie výsledkov práce dosiahnutých v Prešovskom kraji v Banskobystrickom kraji, najmä pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu, udržateľnú mobilitu, ako aj výskum a inovácie; rozšírenie odborného vzdelávania, geografické informačné systémy a činnosti regionálneho rozvoja ako cestovný ruch v Prešovskom kraji a spustenie nových projektov v Prešove, najmä s cieľom integrovať marginalizované rómske komunity a budovať administratívne kapacity v regionálnej pobočke v Prešove.