Zelené finančné produkty vo svete prudko rastú, na Slovensku zatiaľ chýbajú

Napríklad svetové emisie "zelených" dlhopisov sa zvýšili z pôvodných štyroch miliárd amerických dolárov (3,315 miliardy eur) v roku 2012 na 167 miliárd USD v minulom roku. Dlhopisy môžu byť označené ako zelené, ak sa takto získané peniaze vyčlenia na ciele ochrany životného prostredia. Z európskych krajín emitovalo zelené dlhopisy ako prvé Poľsko, kde až 40 % emisie kúpili noví investori a následne po ňom aj Francúzsko, Belgicko a Írsko. Slovensko má oproti týmto štátom nominálne menší dlh a prísnejšie pravidlá dlhovej brzdy a možnosť emisie zelených štátnych dlhopisov zatiaľ nevyužilo.



Potrebné investície do životného prostredia si ale v Európe vyžiadajú v nasledujúcej dekáde stovky miliárd eur ročne. Európska únia odhaduje, že musí do roku 2030 zmobilizovať dodatočných 180 miliárd eur ročne na aktivity pre naplnenie svojich parížskych záväzkov. Na prechod na obehové hospodárstvo bude v Európe potrebných do roku 2025 investovať asi 320 miliárd eur. Na porovnanie, celkový rozpočet EÚ predstavuje každoročne asi 145 miliárd eur. "Hoci štáty k naplneniu cieľov životného prostredia prispejú aj z vlastných rozpočtov, už teraz je jasné, že zdroje verejného sektora nebudú stačiť," uviedol IEP.

Zelené finančné produkty však nie sú iba štátne či bankové dlhopisy. Vo svete už banky bežne ponúkajú zelené úvery so zvýhodnenými podmienkami na environmentálne projekty, ale tiež zelené vklady, ktoré umožňujú firmám naviazať svoje vklady na zelené portfólio banky.



Drobní investori môžu využiť napríklad niektorú z crowdfundingových platforiem. Najväčšou takouto platformou skupinového investovania je v Európe holandská Oneplanetcrowd, ktorá umožňuje veľkému množstvu ľudí investovať do pôžičky, ktorá sa potom transformuje na podiely pre inštitucionálnych investorov. Najpoužívanejším spôsobom zahrnutia zelených tém do investovania je takzvaný negatívny skríning, ktorý zabraňuje investíciám do firiem, ktoré vyslovene škodia životnému prostrediu.



Na financovanie environmentálnych cieľov Slovenska bude treba aj takéto súkromné zdroje. Banky môžu vytvoriť špeciálne zelené produkty a poisťovne, dôchodkové spoločnosti či burzy môžu spravované peniaze presmerovať na environmentálne vhodnejšie investície, čo môže mať pozitívny vplyv aj na ich finančné výsledky. "Je nutné začať dialóg s finančnými inštitúciami o možnostiach využitia skúseností z iných krajín aj na Slovensku, s cieľom podporiť vytvorenie zelených finančných produktov," dodal IEP.