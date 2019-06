Ekonómovia aj investori spozorneli: Talianska paralelná mena bude problém, môže položiť úniu

Zdroj: NYT

Foto: SITA/AP

dnes 10:31 -

Talianska nacionalistická vláda sa bráni požiadavkám Európskej únie na zníženie ochromujúceho dlhu. Zdá sa, že takmer každý deň uzrie svetlo sveta nový plán pre vymanenie sa z bludiska deficitu, pretože vedúci predstavitelia krajiny sa snažia udržať svoje populistické plány výdavkov.

Jeden návrh však spôsobil mimoriadne znepokojenie. Nazýva sa mini-BOT, akronym pre mini účty ministerstva financií. Šlo by o dlhopisy s nízkou nominálnou hodnotou, ktoré by sa dali použiť aj na nákup, teda ako platidlo. Finanční experti však varujú, že by sa mohla vytvoriť paralelná mena, ktorá uľahčí Taliansku dostať sa z eurozóny. „Je to prvý krok na prípravu EurExitu, takže si myslím, že je to mimoriadne nebezpečné,“ povedal Riccardo Puglisi, docent ekonómie na Univerzite v Pavii pre NYT.

Zatiaľ vláda dala návrh do talianskeho parlamentu v nezáväznom hlasovaní. Zákonodarcovia jednomyseľne schválili návrh na štúdium vytvorenia „vládnych dlhopisov v malých nominálnych hodnotách“ s cieľom urýchliť vyplácanie dlhov. Niektorí odborníci uviedli, že návrh štúdie bol predložený takým spôsobom, že poslanci ani nevedeli, o čom hlasovali. Stačilo to však na to, aby si investori a ekonómovia, ako aj úradníci Európskej únie, začali opätovne klásť otázky o skutočných zámeroch talianskej vlády, ako aj o závažnosti takéhoto kroku. Vládnuca koalícia Ligy a Hnutie piatich hviezd síce vylúčili odchod Talianska z menovej únie, ale v predvolebných sľuboch otvorene hovorili o znovuzavedení líry, ktorá bola pôvodným platidlom pred nástupom eura.





Zavedenie paralelnej meny je podľa práva Európskej únie nezákonné a hrozilo by, že sa celá eurozóna zrúti, pretože by to narušilo samotný predpoklad eura ako jednotnej menovej jednotky. Zástancovia mini-BOT to spochybňujú a tvrdia, že to nie je zákonné platidlo, ale len spôsob, akým môže vláda splácať svoje dlhy. Euro je v Taliansku stále populárne. Mnohí finanční experti sa domnievajú, že vláda má v úmysle využiť hrozbu mini-BOT ako pákový efekt pri rokovaniach s Bruselom.

„Bolo by to ako namieriť zbraň k hlave a očakávať od ostatných, že urobia to, čo poviete, pretože inak sa zabijete,“ povedal Lorenzo Codogno, zakladateľ a hlavný ekonóm poradenskej spoločnosti, LC Makro Advisors a bývalý hlavný ekonóm talianskeho ministerstva financií.

Taliansky minister hospodárstva, Giuseppe Tria, ktorý sa snaží spolupracovať s Bruselom, tvrdí, že neexistuje žiadna štúdia o žiadnych opatreniach zameraných na vydávanie mini-Botov, povedal to v stredu v Parlamente a snažil sa upokojiť Brusel aj investorov v čase vyhrotenej situácie s Európskou úniou ohľadom nadmerného deficitu a možného miliónového postihu.

Prezident Európskej centrálnej banky nápad odsúdil. „Buď sú Mini-BOT peniaze, lenže v tom prípade sú nelegálne, alebo sú dlhom, ktorý narastá. Nemyslím, že existuje tretia možnosť," povedal Mario Draghi.

Za otca mini-BOTu sa považuje právnik Ligy Claudio Borghi. V brožúre s názvom „MINI BOT: Demokracia a zvrchovanosť“ ponúkol možné grafické návrhy, zdobené rôznymi katedrálami a talianskymi osobnosťami. Borghi napísal, že hneď ako budú mini-BOTy široko distribuované v Taliansku, stali by sa „rezervnou pneumatikou, ktorá uľahčí možný prechod na našu menu. Ak by sa Taliansko niekedy rozhodlo opustiť euro, nemuselo by čakať na tlač bankoviek, pretože všetko sa už urobilo. V deň prechodu na euro bude stačiť vyhlásiť mini-Boty za novú menu.“

Borghi a jeho stúpenci, najmä Salvini, ktorý si zrejme myslí, že mini-BOTy by mohli uľahčiť jeho navrhované zníženie daní z príjmu, sa o túto myšlienku naďalej zaujímajú. Veria, že ide o rýchly spôsob, ako môže talianska vláda splatiť svoje dlhy komerčným podnikom krátkodobými dlhopismi bez úrokov zabezpečenými budúcimi daňovými príjmami. Ale keďže Taliani by tento nástroj mohli použiť aj na zaplatenie daní, jeho hodnota by bola na rovnakej úrovni ako euro, čím by sa zvýšila pravdepodobnosť, že by ich Taliani brali ako peniaze. To by znamenalo viac obchodov pre taliansku ekonomiku, pričom by sa na trh technicky neuviedlo viac peňazí. Podporovatelia sa tiež domnievajú, že mini-BOTy by zabránili run-u na talianske banky, ak by krajina niekedy opustila euro, pretože by mohla automaticky prejsť na novú menu. Ekonómovia hovoria, že návrh ignoruje fakt, že ľudia sú racionálni a presunuli by svoje peniaze z talianskych bánk v momente, keď mini-BOTy vstúpia na trh, aby predišli devalvácii.

„Je celkom možné, že v určitom momente Taliansko zasiahne kríza a nebude mať inú možnosť ako reštrukturalizovať dlh,“ cituje Codogna The New York Times. „V tom okamihu by vláda mohla mať pokušenie, O.K. zabudnime na euro.“