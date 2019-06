Ratingová agentúra Fitch zlepšila odhad rastu poľskej ekonomiky

dnes 17:16 -

Ratingová agentúra Fitch zlepšila odhad vývoja poľskej ekonomiky v tomto roku. Navyše, vyšší než pôvodne predpokladaný rast odhaduje v súčasnosti aj pre rok 2021.

Fitch, ktorej odhad zverejnila tlačová agentúra PAP, uviedla, že tento rok by poľská ekonomika mala vzrásť o 4,2 %. Pôvodne ratingová agentúra počítala s rastom na úrovni 4 %.

Čo sa týka roka 2020, svoju prognózu ponechala nezmenenú a naďalej očakáva rast o 3,5 %. Zlepšila však prognózu rastu na rok 2021. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že ekonomika Poľska dosiahne v danom roku rast na úrovni 2,8 %, najnovšie počíta s rastom o 3 %.

Agentúra dodala, že k úprave prognózy smerom nahor pre tento rok pristúpila po lepších než pôvodne očakávaných makroekonomických údajoch v 1. polroku 2019. Podľa Fitch budú rast ekonomiky naďalej ťahať najmä súkromná spotreba a investície a čo sa týka verejných investícií, tie bude vo veľkej miere podporovať výrazné čerpanie eurofondov.

V oblasti úrokových sadzieb neočakáva Fitch žiadne zmeny až do konca roka 2021. Aj to znamená úpravu oproti pôvodnej prognóze, keďže v predchádzajúcom odhade Fitch uvádzala, že k zmene by nemalo dôjsť do konca roka 2020.