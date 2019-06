Fed asi ponechá úrokové sadzby nezmenené, neskôr sa však očakáva ich zníženie

dnes 16:31 -

Americká centrálna banka (Fed) po tohtotýždňovom zasadnutí pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené, napriek pokračujúcemu nátlaku prezidenta Donalda Trumpa, aby Fed sadzby znížil. Predpokladajú to analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters. Ako však dodali, je možné, že banka položí základy na zníženie sadzieb v neskoršom období.

Analytici sú presvedčení, že vyhlásenie Fedu naznačí, že väčší počet členov vedenia centrálnej banky je za zníženie úrokových sadzieb v ďalších mesiacoch. Nie však v takom tempe, v akom by si to želal Donald Trump. V súčasnosti sa hlavná úroková sadzba pohybuje v pásme od 2,25 % do 2,50 %.

Analytici očakávajú, že Fed sa vo vyhlásení vyhne predchádzajúcej formulácii o "trpezlivosti, pokiaľ ide o ďalšie kroky v oblasti úrokových sadzieb". Tým by otvoril dvere možnému zníženiu sadzieb počas ďalších zasadnutí.

Situácia centrálnej banky, ale najmä jej prezidenta Jeroma Powella, sa v poslednom období skomplikovala, keď Trump niekoľkokrát verejne skritizoval Fed za politiku v oblasti úrokových sadzieb. Podľa neho je "pre ekonomiku deštruktívna".

Kritizovanie centrálnej banky a jej politiky bolo v minulosti v USA nepredstaviteľné, zmenu priniesol až Donald Trump. Ten, navyše, koncom minulého týždňa vyhlásil, že s verejnými útokmi na banku a jej šéfa Powella prestať nemieni.