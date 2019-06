Duslo chce zaviesť do výroby nové typy granulovaného hnojiva

dnes 15:46 -

Chemický závod Duslo, a. s. v Šali plánuje zaviesť do výroby nové typy granulovaného hnojiva s prídavkom lignitu. Vyžadovať si to bude rozšírenie existujúcej prevádzky UGL - Univerzálnej granulačnej linky o nový stupeň technológie mletia lignitu so skladom lignitu. Univerzálna granulačná linka slúži na výrobu priemyselných hnojív.

„Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhovaná technológia bude spracovávať prebytočné kalové vody, vody z premývania zariadení a nebude produkovať odpadové vody. Nepomleté zvyšky z guľového mlynu sa budú zhromažďovať v kontajneri a budú odvezené na spaľovňu ako tuhý spáliteľný odpad,“ informuje spoločnosť v zámere, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Ministerstvo životného prostredia vydalo 22. mája rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Voči rozhodnutie však bol podaný rozklad, preto zatiaľ nie je právoplatné.

Množstvo celkovej produkcie hnojív v prevádzke UGL zostane nezmenené, ročná produkcia je 292 000 ton. Hlavným zariadením bude guľový mlyn, v ktorom bude prebiehať mletie lignitu v prostredí kalových vôd. Počet pracovníkov v prevádzke sa nezmení. Lignit je mechanicky upravený, triedený uhoľný substrát, ktorý budú do Dusla dovážať kamiónmi.

Chemický závod Duslo vyrába čpavok od roku 1964. Ten je základnou surovinou na výrobu priemyselných hnojív, ktoré spolu s gumárenskými chemikáliami a ďalšími produktmi patria do výrobného portfólia firmy. Duslo je súčasťou nadnárodného koncernu Agofert, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníckom a drevárskom priemysle, pozemných technológiách, dopravnej technike, obnoviteľných zdrojoch a médiách. Koncern so sídlom v Prahe má 34-tisíc zamestnancov, ktorí pracujú v 18-tich krajinách na štyroch kontinentoch.