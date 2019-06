Nesplácané pohľadávky firiem v Európe rastú, na Slovensku je však ich podiel nízky

dnes 15:16 -

Európske firmy evidujú rastúce problémy s platobnou disciplínou. Podľa Európskeho platobného reportu 2019 spoločnosti Intrum totiž podiel odpísaných pohľadávok firiem vlani stúpol na 2,3 % z ročného obratu z 1,7 % v roku 2017. Čo však platí v priemere v Európe, zatiaľ neplatí na Slovensku. Spolu s Nórsko a Estónskom totiž evidovali vlani najnižší podiel odpísaných pohľadávok na úrovni 0,7 %. Na Slovensku dokonca oproti roku 2017 klesol o 0,3 percentuálneho bodu. Naopak najvyšší podiel zaznamenala spoločnosť Intrum, ktorá sa zaoberá správou pohľadávok, v Rumunsku vo výške 6,4 %.

Rozdielny vývoj v Európe a na Slovensku ukázali výsledky prieskumu aj v očakávaniach podnikov do budúcnosti. Kým v priemere v Európe očakáva v ďalšom roku nárast rizika dlžníkov 16 % firiem, na Slovensku sú to iba 2 % subjektov. Platobná disciplína v európskych krajinách pritom vplýva aj na ich vnímanie ekonomického vývoja ako celku. Podľa prieskumu Intrum totiž až 18 % z takmer 12 tisíc podnikov zapojených do prieskumu predpokladá, že ich krajina je už v ekonomickom poklese. Aj v tomto pohľade však v Európe panujú výrazné regionálne rozdiely. Kým o recesii hovorí väčšina firiem v Grécku či Taliansku, v Nemecku či Rakúsku hospodársky pokles neočakávajú ani najbližších päť rokov.

Z tohto pohľadu vládne optimizmus aj na Slovensku. Len 4 % firiem totiž uviedli, že naša krajina už čelí hospodárskemu poklesu. Z dlhodobejšieho pohľadu sa však optimizmus slovenských podnikateľov znižuje. Až 28 % z nich totiž recesiu očakáva počas jedného či dvoch rokov, do piatich rokov predpokladá hospodársky pokles až 45 % firiem. Na druhej strane štvrtina firiem recesiu v dohľadnom čase nepredpokladá vôbec.

Európsky platobný report spoločnosti Intrum sa realizoval paralelne v 29 európskych krajinách v marci a apríli tohto roku. Prieskumu sa zúčastnilo 11 856 spoločností.